Lời khai nhẫn tâm của cha dượng đánh đập dã man bé gái 7 tuổi

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng và mẹ đánh đập dã man, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đang tiếp tục làm rõ vụ án sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng.

Trần Thanh Tú tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Theo đó, Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) bị Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi "hành hạ người khác", Lầu Y Lầu (SN 1997, vợ đối tượng Tú, mẹ bé D.Y) cũng bị khởi tố, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú để điều tra cùng về hành vi trên.

Tại cơ quan điều tra Tú khai, do thấy bé D.Y. thường hay nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và làm đổ cơm, không chịu ăn mà đem đổ đi nên Tú đã dùng ống nhựa đánh bé.

Từ tháng 2/2022 đến nay, Tú đánh bé khoảng 12 lần, riêng trong tháng 7 này đánh 4 lần bằng roi, nặng nhất là vào ngày 25/7. Cũng theo lời khai của Tú, mẹ bé là Lầu Y Lầu cũng nhiều lần đánh bé bị bầm tím.

Vết bầm tím trên cơ thể bé Y. do bị cha dượng đánh đập - Ảnh: T.O

Trước sự việc trên, chiều cùng ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền có công văn khẩn chỉ đạo các ngành và địa phương trên địa bàn tăng cường phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, vụ bạo hành trên là rất nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, do vậy UBND tỉnh yêu cầu huyện Đồng Phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ đối với bé để hạn chế đến mức thấp nhất các di chứng thể chất, tâm lý, tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Kết quả can thiệp, hỗ trợ phải báo cáo về UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 4/8.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Bình Phước đề nghị Công an tỉnh khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tiếp nhận, giải quyết tất cả các tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về trẻ em.