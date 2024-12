XEM CLIP:

Liên quan đến vụ ép xe, đánh người gây bức xúc dư luận những ngày qua, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TPHCM cho hay, đến nay đã làm rõ và nghi can Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ngụ quận 10, tạm trú huyện Nhà Bè) đã thừa nhận. Công an đang củng cố hồ sơ để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Khoa.

“Tôi đã bực tức, mất kiểm soát trong lúc nóng giận. Tôi biết hành vi của mình rất côn đồ, làm mất an ninh trật tự, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng xấu…

Đây là bài học khiến tôi ghi nhớ cả đời. Và tôi mong mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ nhìn thấy vụ việc của tôi mà rút ra bài học kinh nghiệm, đừng để phút nóng giận mà phạm sai lầm, hối hận cũng đã muộn”, Khoa trần tình khi làm việc tại cơ quan điều tra.

Bùi Thanh Khoa khi khai báo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, sáng 9/12 Khoa điều khiển xe máy chạy trên đường Khánh Hội, quận 4, theo hướng từ quận 7 về quận 4. Lúc này, chị Q.T.T.A. (23 tuổi, ngụ quận 1) chạy xe máy cùng chiều.

Khoa khai, lúc đó chị A. chạy xe sát, khiến Khoa loạng choạng tay lái. Khoa bực tức, chặn xe chị A. giữa đường và đánh đập dã man.

Khoa cũng cho biết, vì lúc đó nhầm tưởng người điều khiển xe là nam thanh niên nên “ra tay” khá nặng, chứ là phụ nữ sẽ không hành xử như thế.

Diễn biến vụ việc được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng chiều ghi nhận lại được và đây cũng là một trong những căn cứ để xử lý đối với Khoa.

Clip thể hiện, Khoa đã ép xe khiến chị A. và phương tiện dừng lại giữa đường.

Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh, Khoa ra tay dã man với cô gái trên phố. Ảnh: Cắt từ clip

Khoa xuống xe, vung tay đánh túi bụi vào mặt, đầu khiến chị A. cùng xe ngã xuống đường, đè lên dải phân cách. Chưa dừng lại, Khoa tiếp tục dùng tay, cùi chỏ đánh vào đầu và vung chân đá thẳng vào mặt nạn nhân.

Sau màn đấm đá dã man, Khoa lên xe gắn máy bỏ đi. Chị A. đến công an địa phương trình báo, đến bệnh viện để khám và bước đầu xác định, đa chấn thương vùng mặt.

Sau khi vào cuộc, công an nhanh chóng xác định và đưa Khoa về làm việc.

Tại cơ quan công an, Khoa cũng trình bày mình làm nghề buôn bán mỹ phẩm tóc, hoàn cảnh gia đình éo le, vì vậy có thể ảnh hưởng đến tâm lý và mong được xem xét để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm về kiếm sống, nuôi con.