'Lối nhỏ vào đời' tập 24, người tình của Thảo xông vào nhà đòi xử Dũng

Trong Lối nhỏ vào đời tập 24 lên sóng tối 13/7, Hoài (Quỳnh Lương) và Dũng (Long Hoàng) nắm đằng chuôi khi đang có những bằng chứng cực rõ nét về mối quan hệ giữa Thảo (Kim Oanh) và Khải - bạn trai cũ của Thảo. Sợ bị phát hiện, Khải không giữ được bình tĩnh vào tận nhà tìm Dũng định ‘xử lý’ nhưng không may đã khiến Thảo ngã ra sàn.

"Anh bị điên à, anh làm cái gì ở đây? Anh có biết đây là đâu không? Anh đi về đi, thằng Dũng bảo công an chụp được biển số xe của anh rồi đấy", Thảo vừa giằng co vừa nói với Khải. Tuy nhiên, tên này vô cùng hung hãn cầm dao đòi xử lý Dũng thật nhanh. Trong lúc giằng co, Khải đẩy ngã Thảo.

Ở một diễn biến khác, Hoài đến gặp Thảo và nói cô đã có bằng chứng về việc Thảo đang bắt cá hai tay. "Nói đi, bao nhiêu? Nhưng mà nên nhớ đừng có quá đáng quá", Thảo cảnh cáo Hoài.

Khi thấy Hoài ra giá cao, Thảo nói: "Cô bị điên à?". Hoài cho Thảo thời gian suy nghĩ nhưng nếu để càng lâu, số tiền sẽ càng tăng.

Cũng trong tập này, Hoàng (Phan Anh) khẳng định với Dũng việc sẽ cưới Thảo. "Bố đã luôn tin con nhưng chính con đã đánh mất niềm tin đó. Bố nhắc cho con nhớ, bố sẽ cưới cô Thảo. Cô ấy sẽ là chủ nhân ngôi nhà này dù con có muốn hay không", Hoàng tuyên bố. Đáp lại, Dũng chỉ nói: "Con xin lỗi bố, con cũng muốn gặp trực tiếp cô Thảo để xin lỗi".

Dũng và Hoài có gặp nguy hiểm khi biết sự thật mối quan hệ giữa Thảo và Khải? Diễn biến chi tiết tập 24 Lối nhỏ vào đời sẽ lên sóng tối 13/7, trên VTV1.