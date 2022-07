Lốp xe hay bị xuống hơi, có nên bỏ vài triệu để lắp cảm biến áp suất lốp?

Tôi làm kỹ sư xây dựng và đang sử dụng một chiếc xe SUV đời cũ để phục vụ đi lại. Do thói quen nên trước khi khởi hành, tôi thường trực tiếp kiểm tra lốp xe bằng mắt thường và sớm phát hiện những vấn đề như non hơi, dính đinh,... Nhưng do xe không có cảnh báo áp suất lốp như các dòng xe đời mới nên độ chính xác khi kiểm tra bằng mắt không cao.

Kiểm tra lốp xe bằng mắt thường trước khi khởi hành là điều cần thiết, tuy vậy về áp suất lốp thì có thể không chính xác. (Ảnh minh hoạ)

Gần đây, tôi có tìm hiểu một số cửa hàng phụ kiện ô tô có bán cảm biến áp suất lốp lắp đặt cho xe khá tiện lợi, từ loại gắn vào van và hiển thị áp suất trên kính lái giá chỉ trên dưới 1 triệu đồng, đến loại có thể kết nối và kiểm tra ngay trên điện thoại với giá đắt hơn, cao nhất khoảng 4-5 triệu.

Đây là một phụ kiện tốt và nên lắp, nhất là vào mùa nắng nóng như hiện nay. Tuy vậy, tôi đang khá băn khoăn không biết nên sử dụng loại nào vừa hợp lý, tiết kiệm lại vẫn chính xác và độ bền cao. Và với nhu cầu thông thường, có nên bỏ ra hẳn 4-5 triệu để lắp loại tốt cho xe hay không?

Qua báo VietNamNet, rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ những chuyên gia và người dùng có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Vũ An Thanh (Thanh Trì, Hà Nội)

