Những phụ kiện hữu ích nhằm bảo vệ ô tô trong mùa nắng nóng

Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều địa phương có thể lên trên dưới 40 độ C. Nếu đóng kín cửa, hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ trong khoang xe có thể bị đốt lên tới 65-70 độ C chỉ sau vài chục phút. Điều này không chỉ khiến vật liệu trong khoang nội thất bị xuống cấp nhanh chóng mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và sự an toàn của người ngồi trên xe.

Một chiếc ô tô bị vỡ kính do lọ nước hoa đặt trong xe phát nổ khi bị phơi nắng quá lâu (Video: Newsflare)