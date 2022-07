Hình ảnh lũ lụt hoành hành Australia, 50.000 người phải sơ tán, ô tô 'bơi' trên phố

“Khoảng 50.000 người dân ở bang New South Wales, chủ yếu sinh sống trong các vùng ngoại ô nằm ở phía tây thành phố Sidney, được yêu cầu sơ tán hoặc chuẩn bị nhận lệnh sơ tán. Tình hình mưa lũ còn lâu mới kết thúc, xin đừng chủ quan. Dù bạn đang ở đâu, xin hãy cẩn thận khi lái xe trên đường do vẫn còn nhiều nguy cơ về lũ quét có thể xảy ra”, Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet nói.

Người dân ở ngoại ô Sydney, Australia chèo xuồng do lụt. Ảnh: AP

Cục Khí tượng Australia (BoM) cho biết, cơn bão mới nhất đang có khả năng sẽ giảm bớt ở Sydney kể từ ngày 5/7, khi rãnh áp suất thấp ven biển sẽ di chuyển về phía bắc. Tuy nhiên, nguy cơ về lũ lụt vẫn cao trong tuần này với hầu hết mực nước ở nhiều con sông đã dâng lên mức báo động.

"Chúng tôi yêu cầu mọi người trên khắp Sydney hôm nay xin hãy ở trong nhà, trừ khi bạn thật sự cần phải đi ra ngoài", ông Steph Cooke, người đứng đầu Cục Quản lý khẩn cấp bang New South Wales, nói.

Nước nhấn chìm cây cầu Windsor ở ngoại ô Sydney, Australia. Ảnh: AP

