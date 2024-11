Hơn 22h đêm 18/11, một vụ cháy nhà kho sản xuất đồ nhựa xảy ra tại ngõ 115/35 phố Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại hiện trường, lửa đỏ rực bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ước tính, khu nhà xưởng bị cháy rộng hơn 300m2.

Lửa cháy đỏ rực tại khu nhà xưởng trong ngõ 115/35 phố Định Công. Ảnh: Hồng Quang

Ảnh: Lê Khánh

Người dân cho biết, do bên trong nhà xưởng là đồ nhựa, đồ chơi như: nhà bóng, bóng nhựa... nên lửa bùng lên và lan rất nhanh.

"Khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã tri hô và báo cho lực lượng chức năng", nhân chứng nói.

Hơn 10 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động hơn 10 xe chữa cháy thuộc Công an quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố đến hiện trường dập lửa.

Do ngõ sâu nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Hiếu

Cảnh sát PCCC&CNCH trèo tường tiếp cận hiện trường

Máy xúc được điều động. Ảnh: Đình Hiếu

Lúc 0h, lửa vẫn bùng lên dữ dội, lực lượng chức năng tiếp tục huy động máy xúc để phá sập tường bao, tạo lối cho Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường.