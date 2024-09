Khi thay lốp, nhiều tài xế vẫn băn khoăn khi đưa ra quyết định nên mua lốp Bridgestone hay Michelin vì không biết loại lốp xe nào tốt hơn. Vì vậy, bài viết này sẽ đã đưa ra những ưu nhược điểm của hai thương hiệu lốp xe ô tô này để từ đó người dùng có cái nhìn tổng quan hơn đối với từng thương hiệu.

Tiêu chuẩn cho một lốp xe ô tô tốt cần những gì?

Lốp xe đóng vai trò quan trọng trong mọi loại xe bởi đây là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại lốp xe ô tô đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Thông thường, một lốp xe ô tô tốt sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Mỗi loại đều có những ưu điểm riêng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Pinterest.com

- Hoạt động trơn tru: Lốp xe tốt sẽ giúp xe vận hành êm ái và giảm tiếng ồn. Lốp dày hơn thường êm hơn lốp mỏng hơn, vì vậy người mua nên cân nhắc đặc điểm này khi chọn lốp. La-zăng kích thước lớn sẽ có bề mặt lốp rộng, có thể tạo lực kéo tốt nhưng cũng có thể gây ồn hơn.

- Độ bền cao: Tuổi thọ lốp là yếu tố then chốt quyết định chất lượng của lốp xe ô tô. Lốp xe tốt có nhiều gai sắc và rãnh sâu trên bề mặt. Vật liệu phải chắc chắn nhưng không quá cứng hoặc quá mềm. Người mua nên chọn lốp có thiết kế đặc biệt và khả năng chống va đập tốt.

- Tốc độ cho phép của lốp: Quy định về tốc độ cũng quan trọng khi chọn lốp. Thành bên của lốp sẽ hiển thị một chữ cái cho biết xếp hạng tốc độ, chẳng hạn như T, H, V, W, Y hoặc Z. Chữ cái này chỉ định tốc độ tối đa mà lốp có thể chạy an toàn.

Ví dụ, lốp có xếp hạng tốc độ H có thể vận hành an toàn ở tốc độ lên đến 240 km/h, trong khi lốp có xếp hạng tốc độ T có thể vận hành an toàn ở tốc độ lên đến 200 km/h. Lốp có xếp hạng tốc độ V, W, Y hoặc Z có thể vận hành an toàn ở tốc độ 239-299 km/h, nhưng chúng có thể có tuổi thọ ngắn hơn.

- Độ mòn của lốp: Xếp hạng độ mòn gai lốp do Chính phủ chỉ định, dựa trên một bài kiểm tra chuẩn hóa để đo thời gian dự kiến ​​lốp xe sẽ sử dụng được bao lâu. Xếp hạng độ mòn gai lốp càng cao thì lốp xe dự kiến ​​sẽ sử dụng được càng lâu. Xếp hạng độ mòn gai lốp là 200 có nghĩa là lốp xe dự kiến ​​sẽ sử dụng được lâu gấp đôi so với lốp xe có xếp hạng độ mòn gai lốp là 100.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xếp hạng độ mòn gai lốp chỉ là ước tính. Tuổi thọ thực tế của lốp xe sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm điều kiện lái xe, bảo dưỡng và tải trọng.

Các thông số quan trọng để đánh giá một lốp xe tốt đều được thể hiện ở bên hông lốp. Ảnh: Prioritytire

- Xếp hạng lực kéo: Đây là tiêu chuẩn cho biết lốp xe bám đường tốt như thế nào trong điều kiện ướt và khô, cũng do Chính phủ chỉ định và dựa trên một bài kiểm tra tiêu chuẩn. Xếp hạng lực kéo càng cao thì độ bám của lốp càng tốt. Tiêu chí này đặc biệt quan trọng đối với lốp xe tải để kéo.

Có hai loại xếp hạng lực kéo: AA và A. Trong đó, AA là xếp hạng cao nhất có thể và nó chỉ ra rằng lốp xe có độ bám tuyệt vời trong điều kiện ướt và khô. A là xếp hạng cao thứ hai và nó chỉ ra rằng lốp xe có độ bám tốt trong điều kiện ướt và khô.

Ngoài ra, người dùng cũng nên cân nhắc đến các thông số kỹ thuật của lốp xe như tình trạng đường sá, chỉ số tải trọng và tỷ lệ khía cạnh…

Cả lốp xe Michelin và Bridgestone đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, vì thế cả hai đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các tài xế. Song để biết giữa Michelin và Bridgestone: loại lốp nào tốt nhất? hãy cùng khám phá ưu nhược điểm của những loại lốp xe này:

Lốp xe Bridgestone

Bridgestone là nhà sản xuất lốp xe của Nhật Bản và một trong những thương hiệu lốp xe ô tô cao cấp được sử dụng phổ biến cho nhiều dòng xe ô tô, đặc biệt là sedan, SUV,... Ngoài ra, lốp xe Bridgestone được thiết kế riêng cho từng dòng xe:

- Lốp cho dòng SUV và Crossover: Bridgestone Alenza, Bridgestone Dueler và Bridgestone Ecopia…

- Lốp cho dòng sedan và hatchback: Bridgestone Turanza, Bridgestone Ecopia và Bridgestone Potenza…

Lốp Bridgestone được đánh giá cao về độ bền bỉ nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc trung cấp. Ảnh: Bridgestone

Nhìn chung, thương hiệu lốp ô tô Bridgestone có đầy đủ các dòng sản phẩm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng, chẳng hạn như Ecopia (tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu), Turanza (mang lại sự vận hành êm ái), hay Dueler (chuyên cho SUV đi địa hình). Giá lốp xe dao động từ 1,06-7,7 triệu đồng.

Ngoài ưu điểm là nhiều sản phẩm đa dạng, giá bán phù hợp với người tiêu dùng, lốp ô tô Bridgestone còn được nhiều người dùng đánh giá cao về độ bền, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe, lái xe êm ái, dễ điều khiển khi vào cua và hỗ trợ cho hệ thống phanh giúp giảm quãng đường phanh.

Nhược điểm của lốp xe Bridgestone nằm ở định vị đối tượng khách hàng tầm trung nên chưa có nhiều đột phá ở một số dòng lốp chuyên dụng dành cho một số loại xe chuyên dụng. Bên cạnh đó, đánh giá chủ quan của hầu hết người dùng là lốp xe Bridgestone bền nhưng khá ồn do có độ cứng cao.

Lốp xe Michelin

Michelin là một trong những công ty sản xuất lốp xe hàng đầu tại Pháp. Lốp xe ô tô Michelin thường được trang bị trên những chiếc xe cao cấp nhất trên thị trường, đặc biệt là các dòng xe sedan và SUV hạng sang hay xe thể thao. Không dừng lại ở đó, hãng lốp của Pháp còn sản xuất các loại lốp dùng cho nhiều phương tiện khác như xe đạp, mô tô và cả máy bay.

Với các lớp cấu trúc hiện đại, lực cản lăn thấp, lốp xe Michelin không chỉ đảm bảo sự êm ái, bám đường khi vận hành mà còn mang đến tuổi thọ cao trong quá trình sử dụng, ngay cả khi thường xuyên phải di chuyển trên đường địa hình. Ngoài ra, lốp xe Michelin còn được đánh giá là giúp thoát nước nhanh hơn, hạn chế tình trạng trơn trượt và giúp xe xử lý các tình huống tốt hơn.

Lốp Michelin chủ yếu được sử dụng trên các dòng xe cao cấp và thể thao. Ảnh: Michelin

Trong trường hợp bạn thường xuyên lái xe trong điều kiện thời tiết bất lợi như đường ướt, mưa lớn hoặc tuyết rơi, lốp xe Michelin sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những người lái xe quan tâm đến độ bền, độ an toàn và tính ưu việt của sản phẩm.

Bên cạnh đó, lốp xe Michelin được thiết kế để phù hợp với từng nhu cầu của người dùng cũng như đa dạng chủng loại phương tiện, ví dụ dòng Energy (tiết kiệm nhiên liệu), Latitudes (chuyên cho các dòng xe SUV, Crossover), Pilot Sport (dành cho dòng xe thể thao và cao cấp), Primacy (tối ưu hiệu suất hoạt động).

Nhược điểm của lốp xe Michelin nằm ở giá bán không hề rẻ đối với đa số người dùng. Giá trung bình của một chiếc lốp xe Michelin sẽ dao động từ 1,3-9,7 triệu đồng. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm lốp xe ô tô giá rẻ, Michelin chắc chắn không phải là lựa chọn tối ưu. Theo đánh giá của người dùng, lốp Michelin sẽ kém bền hơn khi thường xuyên di chuyển trên đường xấu, nhưng độ ồn luôn ở mức thấp trên mọi điều kiện đường sá.

Michelin và Bridgestone: Cuộc chiến bất bại của hai thương hiệu lốp xe nổi tiếng

Cuộc chiến đâu là thương hiệu lốp tốt nhất vẫn chưa có hồi kết của Michelin và Bridgestone. Ảnh: Haire

Khi so sánh lốp xe Michelin và Bridgestone, khó có thể kết luận lốp xe Bridgestone hay Michelin là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng có thể khẳng định rằng đây sẽ là những thương hiệu mà bạn có thể tin tưởng. Cả hai đều đã được chứng minh rõ ràng khi được sử dụng trên những chiếc xe đua F1 nổi tiếng và tài trợ lớn cho các sự kiện liên quan đến xe thể thao

Vì vậy, khi tìm mua lốp xe cho xe ô tô, bạn nên ưu tiên các dòng sản phẩm chất lượng, khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Điều này sẽ giúp bạn di chuyển an toàn trên đường đồng thời giảm chi phí tiêu thụ nhiên liệu. Dù bạn yêu thích lốp xe Bridgestone, Michelin hay bất kỳ thương hiệu nào khác, hãy nhớ chọn đúng loại lốp cho xe của bạn.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!