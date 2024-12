Giữa tháng 12 vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử nhóm bị cáo dụ dỗ người Việt Nam qua Campuchia để bắt cóc, đánh đập và tống tiền.

Nhóm bị cáo gồm: Lê Duy Cường (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Thảo (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Khắc Mạnh (34 tuổi), Nguyễn Văn Khoa (29 tuổi), Phan Sỹ Dũng (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Thanh (26 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá).

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Tiến Tầm

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án và nạn nhân đều là người Việt Nam. Trước đó, chuyên án do Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng với Công an tỉnh An Giang điều tra.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán đồng hương

Qua điều tra xác định vào khoảng tháng 2/2023, bị cáo Mạnh sang Campuchia làm thuê cho một casino do người Đài Loan làm chủ. Tại đây, Mạnh biết nhiều đối tượng người Trung Quốc thường dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia để bắt cóc chiếm đoạt tài sản nên nảy sinh ý định làm theo.

Bị cáo Nguyễn Khắc Mạnh lĩnh án chung thân. Ảnh: Tiến Tầm

Mạnh rủ nhóm bị cáo cùng 5 người khác (chưa xác định được lai lịch) đều là người làm thuê tại casino, thì được cả nhóm đồng ý. Để thực hiện, nhóm của bị cáo Mạnh lập tài khoản Facebook “Mây Trắng”, đăng thông tin tìm người sang Đài Loan làm việc với thu nhập cao.

Thấy thông tin tuyển người, Trương Văn Chung (sinh sống tại TP Vũng Tàu) liên hệ, thống nhất làm môi giới, nhận 'hoa hồng' 6.500USD/người nếu đưa qua làm việc.

Chung sử dụng tài khoản Facebook “Bin Bo” đăng tải thông tin thì Hoàng Văn Mùa (40 tuổi) cùng 4 người khác chủ động liên hệ.

Ngày 25/8/2023, Chung thuê ô tô đưa Mùa và các nạn nhân từ TP.HCM đến khu vực cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, An Giang). Tại đây, Chung móc nối với nhiều đối tượng khác đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia giao cho bị cáo Mạnh như thoả thuận.

Nhóm của Mạnh sau đó bắt cóc, dùng dao, súng đánh đập, quay video tra tấn, gửi về gia đình các bị hại buộc chuyển tiền. Riêng bị cáo Cường dùng súng đánh vào đầu Mùa dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận gần 500 triệu đồng tiền chuộc từ gia đình nạn nhân thì nhóm người này bỏ đi. Những nạn nhân còn lại may mắn tự cởi dây trói, chạy trốn thì được lực lượng biên phòng An Giang phát hiện, giúp đỡ.

Bị cáo Cường bị tử hình vì giết người cùng nhiều tội danh khác. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi gây án, Mạnh, Khoa, Cường, Thảo ra đầu thú. Riêng Dũng, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp. Một số đối tượng bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã.

Xem xét toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Duy Cường tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Khắc Mạnh và Hoàng Văn Thanh tù chung thân tội “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh này, Nguyễn Văn Khoa 30 năm tù; Nguyễn Ngọc Thảo và Phan Sỹ Dũng mỗi bị cáo 28 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 940 triệu đồng cho bị hại.

