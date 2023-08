Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa hoàn tất việc điều tra vụ án hình sự đối với bị can Tạ Miên Linh (78 tuổi, ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra năm 2022 tại tỉnh Bắc Giang.

Bị can Tạ Miên Linh tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021, bị can Tạ Miên Linh sử dụng mạng xã hội Zalo tên là “A”, đăng ký bằng số điện thoại 093.72 94.285 và tài khoản Facebook cá nhân tên là Tạ Miên Linh bắt đầu theo dõi, tham gia bình luận trong một số video phỏng vấn, trả lời phỏng vấn trên các kênh YouTube.

Đó là: “Hóng TV” do Nguyễn Đức Dự (ở khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) làm chủ kênh; “Thanh TTAD2” do Trịnh Văn Thanh (trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) làm chủ kênh; “LAN TỎA YÊU THƯƠNG TV” do Nguyễn Văn Minh (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) làm chủ kênh và “Diễm TTC” do Trần Thị Diễm (trú tại huyện Gò Quao, Kiên Giang) làm chủ kênh.

Sau đó, Tạ Miên Linh và các chủ kênh trên đã liên hệ với nhau, đặt vấn đề để bị can Linh lên sóng, xuất hiện trong nhiều video trả lời phỏng vấn, phân tích, bình luận về các vấn đề xã hội đang được dư luận quan tâm.

Trong quá trình đó, bị can Linh thường được giới thiệu là “luật sư” và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhiều người ở các địa phương.

Mặc dù không phải luật sư nhưng từ tháng 4/2022, Tạ Miên Linh với danh nghĩa này đã nhiều lần đến tỉnh Bắc Giang liên hệ thu tiền, tư vấn pháp luật trái phép cho nhiều người dân liên quan đến một số dự án trên địa bàn.

Theo đó, bị can Linh đã nhận 637 triệu đồng của một số người dân có đất bị thu hồi để “tư vấn pháp lý” cho họ với mục đích đòi tăng tiền đền bù.

Trong các vụ việc trên, bị can Linh nhận tư vấn và nhận ủy quyền là người đại diện cho các hộ dân để giải quyết các nội dung khiếu kiện. Tuy nhiên, tất cả các vụ việc do Tạ Miên Linh tư vấn, đến nay kết quả giải quyết đều không có thay đổi gì so với trước.

Quá trình điều tra cũng đã xác định, trên không gian mạng, Tạ Miên Linh xuất hiện, trả lời phỏng vấn trong 14 video được đăng tải, chia sẻ trên các kênh Youtube có nhiều nội dung nói về tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ kết quả điều tra nhận thấy, hành vi phạm tội của Tạ Miên Linh có tính chất nghiêm trọng, phức tạp. Bị can đã lợi dụng quyền tự do, dân chủ, tự do ngôn luận để đưa ra nhiều nội dung có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, danh dự của hệ thống tư pháp, hệ thống tòa án và tỉnh Bắc Giang cùng một số doanh nghiệp, cá nhân liên quan; gây mất ổn định, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây khó khăn, cản trở cho việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bị can Tạ Miên Linh đã lợi dụng việc một số công dân trên địa bàn tỉnh này có quyền lợi liên quan đến việc thực hiện một số dự án và đất rừng để tư vấn pháp lý nhằm mục đích thu lợi.

Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị truy tố.

Bị can Tạ Miên Linh đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Long Hương, TP Vũng Tàu (Bà Rịa -Vũng Tàu).

Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã tách, chuyển phần hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến chủ các kênh trên là Trịnh Văn Thanh, Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Diễm, Nguyễn Đức Dự đến công an các tỉnh, thành phố có liên quan để tiến hành đấu tranh, xử lý theo yêu cầu của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao -Bộ Công an.