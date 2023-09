Chia sẻ với VietNamNet, đại diện cơ quan Thường trực Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” (Make in Viet Nam) cho biết, tính đến nay, đơn vị đã ghi nhận gần 90 hồ sơ đăng ký tham gia dự thi.

Trước đó, tại họp báo tháng 8 của Bộ TT&TT, theo ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, sau 1 tháng phát động, đã có 43 hồ sơ tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023. Như vậy, chỉ trong 1 tháng vừa qua, số lượng hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Make in Viet Nam đã tăng gấp 2 lần.

Đội ngũ từng đạt Giải Vàng Make in Viet Nam hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số với sản phẩm Nền tảng Điện toán đám mây FPT Cloud.

Make in Viet Nam là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông (ICT). Đây là giải thưởng được Bộ TT&TT chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất trong nước nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế.

Thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham dự Giải thưởng Make in Viet Nam sẽ kết thúc vào ngày 12/10/2023. Do đó, các doanh nghiệp chỉ còn gần 2 tháng để đăng ký nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023.

Theo Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông (Bộ TT&TT), sau khi đăng ký trên website, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam cần khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ trực tuyến theo tài khoản đã đăng ký.

Từ nay đến hết 12/10, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức mong muốn tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2023 có thể đăng ký tài khoản và hoàn thiện, nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có thể liên hệ với số Hotline: 0898995599 để được hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký và hoàn thiện hồ sơ.