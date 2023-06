Nàng hậu sinh năm 2000 Lương Thùy Linh tươi mới, tinh khiết trong bộ sưu tập NO.3 - Can't take my eyes off you. Chọn lối trang điểm tông nude, Lương Thùy Linh tôn được vẻ đẹp của những mẫu váy cưới nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp sang trọng, tự tin. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh và Ngọc Châu là “nàng thơ" của bộ sưu tập NO.1 và NO.2

Như tên của bộ sưu tập, Lê Thanh Hoà mong muốn các cô đâu khi mặc các đầm cưới sẽ khiến không ai có thể rời mắt được trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Nhà thiết và ê-kíp làm việc với Lương Thùy Linh từ ngày đầu cô đăng quang Miss World Vietnam 2019. Trong bộ ảnh, nàng hậu biến hoá nhiều biểu cảm để khắc hoạ hình ảnh cô dâu đa dạng. Cô như hoá thân nàng công chúa khi kiêu sa, lúc điềm tĩnh nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Các thiết kế sử dụng chất liệu cao cấp quen thuộc như: organza, tulle, mikado, taffeta, satin... được dựng trên những form dáng của ball gown, nét quyến rũ thu hút của fit and flare, sự thanh lịch và sang trọng của A-line hay kiểu dáng over-skirt làm tăng thêm độ bay bổng cho cô dâu nơi lễ đường.



Điểm đặc biệt của bộ sưu tập là kỹ thuật tạo hoạ tiết ren đính, phối hợp cùng cách xử lý chất liệu và draping vốn là thế mạnh của NTK Lê Thanh Hoà.

Đại Trí