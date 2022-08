Lưu ý cho kiều bào khi trồng răng Implant ở Việt Nam

Tìm hiểu thông tin về nha khoa

Những người có kinh nghiệm lưu ý, để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn địa chỉ trồng răng Implant chất lượng, kiều bào nên tìm hiểu đầy đủ các thông tin về cơ sở nha khoa định thực hiện dịch vụ như:

Nha khoa có đầy đủ giấy phép: Một nha khoa để được phép hoạt động phải có giấy phép do Sở Y tế cấp - đảm bảo nha khoa đáp ứng đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất, bác sĩ, trang thiết bị… theo quy định, trong đó cho thấy nha khoa được thực hiện kỹ thuật Implant.

Bác sĩ trực tiếp điều trị: Không ít người bệnh có nhu cầu tìm hiểu các thông tin về bác sĩ như chứng chỉ hành nghề, bằng cấp về Implant, bao nhiêu năm kinh nghiệm hoặc từng tu nghiệp tại nước ngoài không. Bởi tin tưởng bác sĩ có chuyên môn cao và tay nghề vững sẽ thực hiện phẫu thuật chuẩn xác.

Bác sĩ đóng vai trò quan trọng, quyết định tỷ lệ thành công của ca Implant

Trang thiết bị, máy móc: máy chụp phim CT 3D, máy chụp X-Quang KTS, phần mềm định vị trụ Implant, máng hướng dẫn phẫu thuật, hệ thống vô trùng bằng tia cực tím… - là những thiết bị giúp nha khoa cấy Implant thành công và an toàn.

Các loại trụ Implant được sử dụng: Bệnh nhân cũng có xu hướng chọn những nha khoa sử dụng các thương hiệu Implant lâu đời và nổi tiếng về chất lượng trên thế giới. Đồng thời, trụ Implant cần có đầy đủ thẻ bảo hành chính hãng, tránh trường hợp sử dụng phải hàng nhái, kém chất lượng.

Thời gian và chi phí điều trị: Do thời gian hạn hẹp, nhiều kiều bào cũng chú ý về kế hoạch điều trị và lịch trình làm răng xem có phù hợp không; đặc biệt quan tâm xem bảng giá trồng răng Implant của nha khoa như thế nào, trọn gói hay chưa, có phát sinh gì không để chuẩn bị đầy đủ tài chính.

Nha khoa I-DENT - Địa chỉ trồng răng Implant ở TP.HCM

Một trong những nha khoa được nhiều người dân, kiều bào lựa chọn để điều trị mất răng là nha khoa Implant I-DENT.

Theo đại diện cơ sở, khi đến I-DENT, bệnh nhân sẽ được thăm khám và lên kế hoạch điều trị cùng các bác sĩ CKI ĐH Y Dược TP.HCM, đảm bảo phù hợp với tình trạng mất răng, xương hàm cũng như thời gian ở lại trong nước của kiều bào.

Trực tiếp cấy ghép Implant là TS.BS Nguyễn Hiếu Tùng có hơn 10 năm tu nghiệp tại Pháp và có nhiều kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật phức tạp như: ghép xương - nâng xoang, Implant toàn hàm All on 4/All on 6, đặt trụ Implant sát dây thần kinh…

Theo TS.BS Nguyễn Hiếu Tùng đến nay, có hơn 10.000 bệnh nhân đã được đội ngũ bác sĩ tại I-DENT phục hình răng mất thành công, mang lại khả năng ăn nhai toàn diện và nâng cao sức khỏe cho cơ thể.

TS.BS Nguyễn Hiếu Tùng cùng bệnh nhân trồng răng tại I-DENT

TS.BS Nguyễn Hiếu Tùng cho biết, tại I-DENT, công nghệ, thiết bị đều được nhập khẩu châu Âu như: máy chụp phim đa chiều CT Cone Beam, máy phẫu thuật Implant, máy in mẫu răng hàm mặt 3D, phần mềm Simplant 3D, ghế nha Kavo...

Nha khoa I-DENT cũng nhập khẩu trực tiếp trụ Implant từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới - từ những dòng trụ tầm trung như: Dentium Hàn Quốc, Dentium Superline Mỹ… đến các dòng trụ cao cấp: Mis C1 Đức, Nobel Biocare Thụy Điển, Straumann Thụy Sĩ.

Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhân, nha khoa I-DENT luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn Pháp với chi phí hợp lý, phù hợp nhiều đối tượng. Đặc biệt, I-DENT luôn báo giá cụ thể, trọn gói.

Doãn Phong