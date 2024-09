Theo RNZ, nữ bác sĩ giấu tên đã kê 282 đơn thuốc cho mình và các mối quan hệ gần gũi. Trong đó, cô sử dụng 197 đơn cho bản thân. Thời gian kéo dài trong 8 năm, nhiều nhất từ năm 2020.

Các loại thuốc dùng để điều trị bệnh tăng nhãn áp, buồn nôn và nôn, dị ứng mũi, co giật và đau thần kinh, đau nửa đầu, trầm cảm, bệnh da, nghiện rượu. Trong đó có thuốc tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện, hướng thần để giảm đau.

Theo các quy tắc của Hội đồng Y khoa New Zealand, bác sĩ không được kê đơn cho chính mình hoặc gia đình và bạn bè. Các vi phạm của nữ bác sĩ trên được công bố tại tòa án kỷ luật hành nghề y tại Hamilton vào ngày 24/9.

Ở một số nơi, bác sĩ không được tự kê đơn thuốc cho mình. Ảnh minh họa: AI

Luật sư Robert Stewart (Ủy ban Đạo đức Nghề nghiệp) đánh giá nữ bác sĩ tự kê số lượng đơn thuốc không hề nhỏ hoặc ngẫu nhiên và việc bỏ qua cảnh báo cho thấy thái độ coi thường. Ông cho biết phần lớn thuốc không được chỉ định lâm sàng, nghĩa là không cần thiết và nằm ngoài phạm vi hành nghề của nữ bác sĩ.

"Khi làm như vậy, cô ấy đã khiến bản thân và gia đình phải chịu rủi ro từ các tác dụng phụ. Cô ấy dường như không đánh giá được giới hạn năng lực của mình hoặc không thể đưa ra đánh giá khách quan về tình trạng cá nhân và những người thân thiết”, vị luật sư cho hay.

Dù vậy, luật sư cho rằng việc bác sĩ sớm thừa nhận hành vi sai trái là một yếu tố giảm nhẹ.

Luật sư Samantha Ward (Ủy ban Đạo đức Nghề nghiệp) còn cáo buộc bác sĩ trên kê đơn thuốc kháng histamine an thần lấy tên của bạn đời nhưng thực tế cho con sử dụng. Thuốc này không an toàn cho trẻ em dưới 2 tuổi vì gây ra ảo giác, co giật, suy hô hấp, hôn mê và dẫn tới tử vong trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, nữ bác sĩ phản đối cáo buộc trên và khẳng định sử dụng thuốc để giảm buồn nôn khi mang thai. Cô chỉ thừa nhận đã kê đơn mua kháng sinh để phòng trường hợp con bị ốm.

Bị cáo khẳng định không biết mình không được phép kê đơn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, luật sư Ward cho hay Hội đồng Y khoa đã thông báo cho cô về điều này vào năm 2014. Ngay sau đó, cô đã kê thuốc chống mất ngủ cho mình, sau đó là thuốc chống nghiện rượu.

Trong suốt phiên điều trần, nữ bác sĩ đôi khi không kiềm chế được cảm xúc và đã khóc. Cô cam kết sẽ không vi phạm.

Samantha Beattie, luật sư của nữ bác sĩ, nhận định không cần thiết đưa ra biện pháp răn đe với thân chủ của mình. Bà cho hay quá trình tố tụng đã là sự trừng phạt và gây ra áp lực lớn cho nữ bác sĩ. Cô chấp nhận chịu trách nhiệm, không bao giờ cố che giấu việc kê đơn. “Cô ấy đã rất lo lắng. Cô ấy nhận thức được rằng mình đã làm bản thân và ngành y thất vọng”, luật sư Beattie nói.

Bác sĩ bị nhận định có hành vi sai trái trong nghề nghiệp. Ủy ban Đạo đức Nghề nghiệp cho rằng việc khiển trách, phạt tiền người vi phạm sẽ giúp bảo vệ công chúng.