Theo kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Xưởng dịch vụ ô tô Kiên Phong (Cầu Giấy, Hà Nội), không phải tự nhiên mà các nhà sản xuất lại có thiết kế như vậy. Theo tài liệu kỹ thuật từ các hãng xe và thực tế sử dụng, ông Kiên đưa ra 3 lý do chính như sau:

Thứ nhất, do đặc điểm trong cấu tạo và nguyên lý hoạt động của chân ga so với chân phanh và chân côn (với xe số sàn) là khác nhau. Bàn đạp ga có tác dụng kiểm soát lượng nhiên liệu được bơm vào bên trong động cơ nhiều hay ít, từ đó xe đi nhanh hay chậm.

Trên bàn đạp ga được tinh chỉnh và thường có gắn cảm biến nên phản ứng rất nhạy, dẫn tới hành trình ngắn hơn so với chân phanh hay chân côn rất nhiều. Ở bàn đạp ga thì dù chỉ cần 1 lực tác động nhỏ cũng có thể cảm nhận rõ ràng, nhất là với những xe có dung tích động cơ lớn.

Còn chân phanh hoạt động dựa trên hệ thống thuỷ lực, biên độ dao động dài hơn. Vậy nên bàn đạp phanh cần một khoảng không nhiều hơn so với chân ga và phương án để chân phanh cao hơn chân ga là giải pháp tối ưu.

Chân ga được bố trí ở bên phải và thường thấp hơn của chân phanh khá nhiều. (Ảnh minh hoạ)

Lý do thứ hai là về mặt an toàn khi điều khiển. Khi thiết kế thấp và tụt sâu, để nhấn được ga buộc lái xe phải có động tác xoay và hơi duỗi cổ chân phải. Điều này khác so với việc để chân ở trạng thái bình thường trên bàn đạp phanh.

Thiết kế này giúp lái xe dễ dàng phân biệt chân ga và phanh hơn dù không cần nhìn, bởi cảm giác khi đặt chân ở hai bàn đạp là khác nhau, giúp tránh tối đa việc bị nhầm chân ga.

Trong trường hợp lái xe bị cuống và đạp vào cả hai pedal thì với thiết kế nhô cao hơn, bàn đạp phanh sẽ được "kích hoạt" trước. (Ảnh minh hoạ)

Và lý do thứ ba mà vị kỹ sư này đưa ra là đến từ việc phòng tránh các tình huống khẩn cấp. Do hai bàn đạp được thiết kế khá gần nhau và đều do chân phải điều khiển nên việc nhầm lẫn hoặc tác động vào cả hai bàn đạp 1 lúc không phải hiếm gặp.

Trong trường hợp lái xe bị cuống và đạp vào cả hai pedal thì với thiết kế nhô cao hơn, bàn đạp phanh sẽ được "kích hoạt" trước, qua đó chiếc xe sẽ có xu hướng chậm lại thay vì lao nhanh hơn.

Theo kỹ sư Dương Trung Kiên, mọi thiết kế của ô tô đều được cách nhà sản xuất hướng tới sự thoải mái, tiện lợi trong vận hành và sử dụng. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn trên đường, các tài xế hơn ai hết phải trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, nhất là thuần thục thao tác chuyển chân ga, chân phanh để không bị nhầm lẫn trong những trường hợp khẩn cấp.

