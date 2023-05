Chiều 4/5, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch.

Trong buổi họp báo, đại diện Công an TP.HCM và Ban Quản lý đường sắt đô thị đã có những thông tin bước đầu về vụ việc vẽ bậy trên toa tàu metro số 1.

Cụ thể, theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đây là lần thứ 2 xảy ra việc vẽ bậy trên tàu metro. Do đó, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo quyết liệt điều tra.

Công nhân dùng dung môi để tẩy rửa lớp sơn vẽ bậy lên tàu metro số 1. Ảnh: MAUR

“Trong quá trình điều tra, nếu hành vi của đối tượng thực hiện (vẽ bậy) gây ra thiệt hại về tài sản, đủ yếu tố về hình sự thì sẽ xử lý hình sự để răn đe”, Thượng tá Hà khẳng định.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Hoàng Mai Tùng, Phó Ban Quản lý đường sắt đô thị tuyến metro số 1 cho biết, từ việc đoàn tàu bị bôi bẩn năm ngoái (tháng 6/2022), nhà đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu lắp đặt thêm nhiều camera và tăng cường thêm các đội tuần tra, bảo vệ.

Tuy nhiên, vì sao có sự tăng cường bảo vệ mà đoàn tàu vẫn bị vẽ bậy, ông Tùng giải thích: Qua rà soát, trong dịp lễ 30-4, đoàn tàu số 2 và 3 được di chuyển về bãi đậu tiếp giáp với nhà dân để phục vụ việc thi công đường ray trong depot Long Bình.

“Vì khu vực tàu đậu tiếp giáp với nhà dân, do đó có khả năng người bên ngoài có quan sát rồi thâm nhập vẽ bậy lên đoàn tàu”, theo ông Tùng.

Cũng theo ông Tùng, Công an TP Thủ Đức và Phường Long Bình đã tới hiện trường nắm vụ việc để tiến hành xử lý. Nhà thầu chính cũng đã che chắn lại các đoàn tàu, tránh xảy ra những việc tương tự.

Hiện nay, đoàn tàu đã được nhà thầu dùng dung môi xử lý và khôi phục nguyên trạng. Qua vụ việc nói trên, nhà đầu tư, nhà thầu đã lập quy chế phối hợp an ninh với bên công an, để có thể xử lý nóng những vụ việc nói trên.

Ngoài ra, trước câu hỏi về việc đoàn tàu có được mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm có chi trả vụ thiệt hại do bị bôi bẩn hay không, ông Tùng thông tin, tất cả các tài sản liên quan đến đoàn tàu đều được mua bảo hiểm đầy đủ.

Tuy nhiên, về việc bảo hiểm có chi trả khi đoàn tàu bị bôi bẩn hay không là vấn đề thuộc trách nhiệm của nhà thầu và công ty bảo hiểm. Đoàn tàu đang trong quá trình thử nghiệm, chưa bàn giao cho nhà đầu tư.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, rạng sáng 30/4, một toa tàu của đoàn tàu số 3, thuộc tuyến metro số 1 đậu ở depot Long Bình bị vẽ bậy với các hình sơn dạng graffiti (phong cách đường phố).

Ngay khi phát hiện sự việc, MAUR cùng nhà thầu Hitachi và công ty bảo vệ đã báo cáo Công an TP. Thủ Đức, xem xét, kiểm tra hiện trường, truy xuất camera.