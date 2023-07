Ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giám đốc và phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "giả mạo trong công tác" quy định tại khoản 4, điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D. Ảnh: S.X.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, 2 người bị khởi tố bị can và bắt tạm giam là Nguyễn Thanh Chung (37 tuổi, thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi), giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D và Phạm Minh Hiếu (35 tuổi, tổ dân phố thôn Tập An Nam, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), phó giám đốc kiêm đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D.

Trước đó, ngày 16/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với giám đốc Võ Quang Phát và Bùi Tấn Bình, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới 76-03D về hành vi giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới 76-03D thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Hưng, nằm trong Khu kinh tế Dung Quất (địa chỉ xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.