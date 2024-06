Mới đây, bác sĩ quân y Simrat Rajdeep Singh đã chia sẻ sự cố trên chuyến bay 6E 724 của ông khởi hành từ Goa (Ấn Độ). Ngày 16/6, khi máy bay đang trên không, bất ngờ một hành khách rơi vào tình trạng nguy kịch, phải cấp cứu.

Theo nguồn tin của hãng hàng không IndiGo, vị khách 27 tuổi nhanh chóng trở nặng. Bởi vậy, phi hành đoàn tiến hành cấp cứu y tế bao gồm tiêm nhiều mũi và sử dụng máy khử rung tim ngoài để ngăn ngừa tim ngừng đập.

Áp suất trên máy bay thay đổi ảnh hưởng tới sức khỏe của hành khách. Ảnh minh họa: AI

Sau khi thông báo về tình hình trên cho toàn bộ hành khách, phi hành đoàn được biết có 2 bác sĩ trên máy bay bao gồm bác sĩ Singh. Các bác sĩ đã đánh giá sức khỏe của nam bệnh nhân, ghi nhận anh có thận nhỏ hơn bình thường và đang mắc bệnh thận mạn tính. Tình trạng của bệnh nhân trở nên nghiêm trọng hơn khi phi cơ đang bay, không khí loãng, áp suất giảm.

Theo Times of India, bác sĩ Singh đã đề nghị phi hành đoàn cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Mumbai. Ngay khi phi cơ dừng trên đường băng, xe lăn đã sẵn sàng để đưa hành khách vào bệnh viện.

Sức khỏe bị ảnh hưởng như thế nào khi bạn đi máy bay?

Mặc dù cabin được điều áp để đảm bảo an toàn cho hành khách nhưng một số người vẫn bị sốc độ cao do không khí có ít oxy hơn, khô hơn do nước bay hơi nhanh. Họ sẽ có các triệu chứng như mệt mỏi, chuột rút cơ bắp, đau lưng, đau đầu, đau bụng, choáng váng, ù tai.

Những người mắc bệnh nền dễ gặp nhiều rủi ro hơn so với nhóm khỏe mạnh. Mức oxy thấp hơn trên máy bay ảnh hưởng nặng tới những người mắc bệnh tim và phổi. Theo Bswhealth, chưa rõ vì lý do gì, hành khách từ 16 đến 25 tuổi dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn khi đi máy bay.

Cách phòng chống mệt mỏi khi đi máy bay

- Cung cấp đủ nước cho cơ thể: Hãy nhớ uống nhiều nước trước khi bay. Tránh uống rượu và đồ uống chứa caffeine (cà phê) có thể dẫn đến mất nước.

- Đứng dậy và vươn vai: Hãy đi bộ quanh cabin và duỗi chân, đặc biệt trên những chuyến bay dài. Thói quen này cũng làm giảm nguy cơ phát triển cục máu đông ở chân còn gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu.

- Cân nhắc dùng thuốc: Một số bác sĩ khuyên người có sức khỏe không tốt nên dùng thuốc chống viêm khoảng 30 đến 60 phút trước chuyến bay để giảm nguy cơ đau đầu và đau cơ.

- Nghỉ ngơi: Trước chuyến đi, bạn thường có rất nhiều điều cần nhớ vào phút chót. Bạn dễ thức khuya để đóng gói, sắp xếp đồ. Nhưng để tránh say máy bay, hãy ngủ một giấc thật ngon trước khi đi.

Cuối cùng, hãy nói chuyện với bác sĩ nếu bạn lo lắng về việc di chuyển bằng máy bay. Nếu bạn thường xuyên buồn nôn hoặc sợ hãi trên các chuyến bay, bác sĩ có thể đưa ra những lời tư vấn, kê đơn thuốc giúp ích cho bạn.