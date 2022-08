Lý do robot hút bụi thông minh Deebot T10 ‘được lòng’ người dùng

Là thương hiệu robot với hơn 20 năm kinh nghiệm và hơn 22 triệu khách hàng, Ecovacs hiểu rõ những nhu cầu của người dùng ở robot hút bụi. Dòng sản phẩm Deebot T10 mới nhất của hãng tích hợp hàng loạt các công nghệ hiện đại nhằm giúp người dùng tận hưởng cuộc sống sạch sẽ và thoải mái.

Khả năng làm sạch mạnh mẽ

Không khó để thấy mối quan tâm hàng đầu khi chọn mua robot hút bụi là hiệu quả làm sạch, đòi hỏi robot phải được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất. Deebot T10 của Ecovacs có hệ thống làm sạch 4 giai đoạn.

Bụi trên sàn nhà sẽ được hệ thống chổi kép gom sạch, sau đó được xử lý gọn gàng bởi chổi chính với thiết kế lơ lửng để chạm gần sàn nhà hơn mà không bị va chạm. Toàn bộ lượng bụi sau đó được hút trọn vẹn nhờ lực hút mạnh tới 3.000Pa. Để có được sàn nhà sáng bóng, Deebot T10 vận dụng công nghệ lau rung OZMO Pro 3.0 độc quyền của Ecovacs. Với tần số lên tới 600 lần/phút, toàn bộ các vết bẩn cứng đầu trên sàn nhà được tẩy sạch, trong khi vẫn đảm bảo sự êm ái trong vận hành và bền bỉ qua thời gian.

Không chỉ mặt sàn, Deebot T10 còn đẩy lùi những mùi hôi trong không khí từ động vật, thức ăn, khói bụi… để lan tỏa những hương thơm lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Nhờ vậy, khi bước vào căn phòng, người dùng không những cảm nhận được sự sạch sẽ, mà còn sáng khoái và dễ chịu. Đây là tính năng độc đáo mà rất ít robot trên thị trường có được.

Khi quá trình dọn dẹp đã hoàn thành, Deebot T10 tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với nhiều giải pháp robot hút bụi khác nhờ hệ thống đóng gói bụi khép kín. Không còn cảnh “mịt mù” bụi bặm do phải đổ hộp bụi như trước đây, nhiệm vụ này được trạm sạc đảm nhiệm hoàn toàn.

Khi robot về tới trạm sạc, toàn bộ bụi trong thân máy sẽ được hút sạch vào túi đựng. Do có dung tích cực lớn lên tới 3.2L, phải mất tới 60 ngày thì túi này mới cần thay thế. Và khi cần thay, túi đựng này cũng sẽ tự động được đóng gói kín kẽ để người dùng không phải tiếp xúc với bụi.

Khéo léo vượt qua vật cản nhờ ứng dụng AI

Robot bị kẹt là tình huống thường gặp, đặc biệt khi gặp vật cản, hoạt động trên bề mặt gồ ghề, hoặc hút phải những vật dụng nhỏ trên sàn. Người dùng sẽ phải “xắn tay” để robot vượt qua vật cản, rồi sau đó lại phải bới trong lớp bụi để tìm đồ vật bị mất - vô cùng bất tiện và mất vệ sinh. Deebot T10 khắc phục sự phiền phức này nhờ hàng loạt công nghệ phân tích vật cản ưu việt.

Bộ xử lý mạnh mẽ gấp 16 lần và công nghệ AIVI 3.0 giúp Deebot T10 phân tích nhanh chóng và chính xác các vật thể trước mắt để vượt qua một cách mượt mà. Bên cạnh các vật thể hiện hữu như con người, vật nuôi, đồ vật, Deebot T10 còn có thể phân biệt các chất liệu sàn khác nhau để đưa ra phương án phù hợp. Khi phát hiện thảm, máy sẽ tự động tăng công suất động cơ để đạt được hiệu quả làm sạch tốt nhất. Máy cũng có thể leo qua các vật cản với chiều cao 20mm hay phát hiện cầu thang để đảm bảo quá trình dọn dẹp không bao giờ bị gián đoạn.

Không chỉ ấn tượng bởi khả năng “vượt chướng ngại vật”, Deebot T10 còn thể hiện sự vượt trội trong điều hướng nhờ công nghệ xây dựng bản đồ TrueMapping 2.0 tiên tiến bậc nhất hiện nay. So với công nghệ LDS truyền thống, công nghệ dToF của Deebot T10 quét xa hơn tới 50% và nhận diện các vật thể nhỏ hiệu quả gấp 4 lần. Deebot T10 phù hợp với kiến trúc nhà của Việt Nam do có thể lưu trữ nhiều bản đồ khác nhau tương ứng với nhiều tầng, kèm theo khả năng tùy biến lau dọn dựa trên mỗi khu vực do người dùng chỉ định.

Đặc biệt, nhà sản xuất còn vận dụng hệ thống camera tiên tiến của Deebot T10 để biến chúng thành một camera an ninh di động. Trong quá trình dọn dẹp, Deebot T10 sẽ kiêm luôn nhiệm vụ của “người bảo vệ” đi tuần khắp căn nhà, và lập tức cảnh báo tới chủ nhân nếu phát hiện những chuyển động bất thường.

Trợ lý ảo YIKO thuận tiện, điều khiển robot chỉ cần giọng nói

Hầu hết các robot hút bụi đều được điều khiển thông qua smartphone. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn khiến cho người dùng không phải lúc nào cũng có điều kiện để cầm trên tay smartphone. Điều này tạo sự bất tiện mỗi khi cần điều khiển robot, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Nhằm tạo cho người dùng phương thức tương tác thuận tiện và tự nhiên hơn, Ecovacs đã tích hợp thành công trợ lý ảo YIKO trên Deebot T10. Chỉ với câu lệnh đơn giản “OK YIKO”, người dùng đã có thể điều khiển toàn bộ các tính năng trên robot như bắt đầu/tạm dừng dọn dẹp, quay trở về trạm sạc hay định vị vị trí. Với YIKO, Deebot T10 vượt qua giới hạn của robot hút bụi để trở thành trợ lý giúp việc đắc lực trong gia đình.

Nhờ sự kết hợp giữa công năng làm sạch hiệu quả, khả năng điều hướng thông minh và hàng loạt các tiện ích giá trị như trợ lý ảo YIKO, trạm sạc tự dọn sạch hay camera an ninh, Deebot T10 là mẫu robot hút bụi toàn năng có thể đáp ứng cho nhu cầu dọn dẹp của mọi gia đình, giúp bạn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống cùng người thân.

Doãn Phong