Thiếu tá Vàng A Chua công tác tại Bộ đội Biên phòng đồn Biên phòng Mường Mươn (tỉnh Điện Biên) và chị Lý Thị Xía kết hôn từ năm 2012 nhưng mãi không có tin vui.

Đặc thù công việc, anh Chua thường xuyên phải công tác xa, thời gian về phép ngắn ngủi nên hai vợ chồng ít có thời gian gần gũi. Sau 5 năm kết hôn, họ vẫn chưa có con. Vợ chồng anh Chua thấy ở đâu cắt thuốc dễ thụ thai đều tìm đến, các thang thuốc cứ chất chồng lên với nỗi niềm về một gia đình trọn vẹn.

Anh Chua và chị Xía chịu áp lực từ người thân và định kiến xã hội khi mọi người đều cho rằng việc không có con là do người vợ. Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, giáp mặt với hàng xóm, chị Xía lại nhận được các câu hỏi quen thuộc như: Tại sao không có con? Tại sao trông khỏe mạnh, không ốm yếu mà vẫn chưa có? Phần chị, chị luôn tự trách và hỏi, khi nào mình mới được làm mẹ?

Hai vợ chồng Thiếu tá Chua và cặp song sinh. Ảnh: NVCC.

Sợ những lời dị nghị xung quanh về chuyện con cái, hai vợ chồng anh Chua luôn né tránh về nhà. Ngày Tết, họ lấy lý do do bận công việc không gặp gỡ mọi người. Cứ 2 năm, tích được một khoản tiền hoặc vay mượn thêm, vợ chồng anh Chua lại xuống Hà Nội khám và tìm đến sự can thiệp của khoa học. Họ trải qua 2 lần IUI và 2 lần IVF nhưng đều thất bại.

Năm 2021, Thiếu tá Chua nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn. Khi đó, vợ chồng anh đã có ý định nhường gói hỗ trợ đến cặp vợ chồng khác, bởi nỗi sợ nhiều lần thất bại. Được nhiều người động viên, anh sắp xếp công việc xuống Hà Nội làm hỗ trợ sinh sản lần thứ 5.

Sau khi chuyển phôi, anh chị ở lại Hà Nội để chờ đợi ngày kiểm tra. Bác sĩ thông báo chuyển phôi kết quả có tim thai. “Khoảnh khắc đầu tiên, vợ chồng tôi cùng rơi nước mắt, trào dâng hạnh phúc. Trước đây, tôi đã rất hy vọng, hy vọng rất nhiều vào niềm tin lần này sẽ được nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Với lần thứ 5 này, hai vợ chồng rất thoải mái, không dám kỳ vọng nhiều lại nhận được tin đón song thai”, Thiếu tá Vàng A Chua chia sẻ.

Suốt thai kỳ, hai vợ chồng anh luôn cẩn trọng. Họ cùng nhau trải qua nhiều cảm xúc lần đầu tiên như được nhìn hình ảnh siêu âm, nhìn các chỉ số về hai thiên thần đang lớn lên từng ngày, được trò chuyện mỗi ngày với con, được háo hức chờ đợi đến ngày được gặp mặt con.

Từ khi có hai con, cuộc sống của anh chị như được lật sang trang mới. Không khí gia đình tất bật hơn, họ học thêm cách chăm con, tắm cho em bé, học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí đồng đội, người thân trong gia đình để không bị bỡ ngỡ. Sau 11 năm chờ đợi mong con với bao nỗi buồn và tuyệt vọng, từ nay vợ chồng hạnh phúc thật sự đã nảy nở và ghé thăm ngôi nhà nhỏ ở nơi rẻo cao Điện Biên của thiếu tá Vàng A Chua.