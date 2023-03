VPIM được kỳ vọng trở thành một sân chơi đẳng cấp, vươn tầm với các thành phố lớn trong khu và hướng tới sánh vai với các giải Marathon danh giá được tổ chức hàng năm trên thế giới.

Gắn bó với những giải chạy tên tuổi

Nhiều năm qua, VPBank đã rất nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng” bằng những chiến lược và hành động cụ thể mà trong đó, tổ chức những giải chạy lớn dành cho cộng đồng là một trong những minh chứng.

VPBank Bắc Giang Marathon 2022

Khởi đầu cách đây 5 năm cùng giải chạy mang tên Hanoi International Heritage Marathon 2018, VPBank đã ghi tên mình vào danh sách một trong những ngân hàng tiên phong đồng hành cùng 1 giải chạy Marathon tại Việt Nam. Bốn năm tiếp theo, cái tên VPBank Hanoi Marathon - VPHM với VPBank là đơn vị đồng tổ chức đã trở thành biểu tượng cho 1 giải chạy độc đáo, chạy qua các di sản, qua các con phố cổ của Hà Nội. Không chỉ đồng hành với VPBank Hanoi Marathon trong suốt 5 năm qua, VPBank còn liên tục tổ chức nhiều giải chạy quy mô khác như Bắc Giang Marathon, Just Run. Tổng cộng đã có hơn 50.000 vận động viên tham gia các giải chạy cùng VPBank, gần 2 tỷ đồng đã được VPBank đóng góp cho các quỹ thiện nguyện từ các giải chạy. Hiện VPBank cũng là doanh nghiệp sở hữu CLB Chạy bộ nội bộ VPIron lớn bậc nhất hiện nay với hơn 2000 thành viên.

Ông Phùng Duy Khương - Phó TGĐ thường trực, phụ trách phía Nam, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân

Với VPIM 2023, “VPBank muốn cống hiến cho Hà Nội một giải chạy uy tín, một sân chơi đẳng cấp, vươn tầm với các thành phố lớn trong khu vực như Bangkok, Singapore và hướng tới sánh vai với các giải Marathon danh giá được tổ chức hàng năm tại Tokyo, Boston, London, Berlin” - ông Phùng Duy Khương - Phó TGĐ thường trực, phụ trách phía Nam, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank nhấn mạnh tại buổi họp báo công bố giải chạy vào ngày 16/3/2023 vừa qua.

Với đường chạy sẽ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), BTC sẽ tập trung mọi nguồn lực để mang đến cho Hà Nội nói riêng và cộng đồng chạy bộ nói chung một giải chạy uy tín, một sân chơi đẳng cấp với những công nghệ hàng đầu bên cạnh sự chăm sóc y tế và hỗ trợ đường chạy chuyên nghiệp, tận tình nhất.

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ lấy người chạy làm trung tâm, VPBank Hanoi International Marathon còn lan tỏa sự thịnh vượng từ mỗi bước chạy tới cộng đồng để những bước chân không dừng lại ở vạch đích mà còn tiến gần hơn tới mỗi hoàn cảnh, mỗi mảnh đời yếu thế trong xã hội.

“Chúng tôi mong muốn rằng, không chỉ các VPBanker mà các Runner trên cả nước sẽ dùng bước chạy của mình tiến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh để lan tỏa sự yêu thương, lan tỏa sự thịnh vượng tới mọi người, mọi nhà” - Bà Phạm Thị Nhung, Phó TGĐ, Giám đốc Trung tâm Quản lý đối tác VPBank chia sẻ.

Với tinh thần ấy, tất cả lợi nhuận từ giải chạy sẽ được tái đầu tư cho chất lượng giải đấu, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các runner và đóng góp các hoạt động thiện nguyện xã hội, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Cụ thể, mỗi VĐV đăng ký tham gia giải chạy thành công, BTC sẽ trích một số tiền tương đương 30.000 đồng đóng góp vào hoạt động của chuỗi chương trình Cặp lá yêu thương do VPBank phối hợp cùng VTV thực hiện và Tổ chức Newborns - một tổ chức phi chính phủ đến từ Anh Quốc với sứ mệnh làm giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

“Ở Newborns, chúng tôi tin rằng sức mạnh của thể thao có thể thay đổi cuộc sống, và đào tạo các bác sĩ ở trình độ sau đại học cũng giống như rèn luyện cho một giải chạy marathon, với chương trình đào tạo nhất quán chậm rãi nhưng bền bỉ, để tích luỹ đạt thành tích cao nhất khi cán đích. Chúng tôi cũng đang tham gia vào chặng đua mỗi ngày của mình để cứu sống sinh mạng của nhiều trẻ sơ sinh” - Bà Suzanna Lubran - Giám đốc điều hành Tổ chức Newborns tại Việt Nam cho biết khi tham gia đồng hành cùng VPIM 2023.

Đây không phải lần đầu tiên VPBank đưa các hoạt động từ thiện vào trong giải chạy do ngân hàng này tổ chức. Trước đó năm 2019, chiến dịch Run & Share tại VPBank Hanoi Marathon cũng tạo tiếng vang khi mỗi km của VĐV đóng góp 5.000 đồng vào 1 trong 5 quỹ thiện nguyện do chính VĐV lựa chọn là: Quỹ "Cặp lá yêu thương", Quỹ "Thiện Nhân và Những người bạn", Quỹ "Operation Smile", Quỹ "Vì một trái tim khỏe" và Quỹ "We Help Talents".

Giải chạy đậm chất Hà Nội

Diễn ra vào sáng Chủ nhật, 8/10/2023, VPIM là sự kiện thể thao trọng điểm, thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10. Đồng thời là sự kiện thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.

Để giải chạy truyền tải được trọn vẹn nhất tinh thần và chất riêng của Hà Nội - Thủ đô vì Hòa bình, an toàn, thân thiện và mến khách, VPIM với slogan “Hanoi Vibes” sẽ có 4 cung đường 42km, 21km, 10km, 5km đều xuất phát từ phố đi bộ Hồ Gươm, xuyên qua những góc phố cổ kính của 36 phố phường, kết nối các danh thắng danh tiếng bậc nhất Thủ đô với những công trình mang tính biểu tượng của một thành phố Hà Nội năng động, hiện đại.

Giải cũng được chọn tổ chức đúng vào tháng 10, thời điểm mùa thu Hà Nội lãng mạn, mang đến cho các VĐV trong nước và quốc tế những cung đường trải nắng vàng lung linh, cùng những trải nghiệm đầy xúc cảm.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank sẽ là một giải chạy mang đậm tinh thần Hà Nội, nơi mỗi VĐV như một đại sứ du lịch lan tỏa và quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với khách du lịch trong và ngoài nước.

Phương Dung