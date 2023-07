Chương trình The Next Stage (Trung Quốc) vừa công bố danh sách các nghệ sĩ tham gia chương trình năm 2023. Dàn thí sinh là 27 nghệ sĩ đến từ các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc… Trong đó, LyLy là thí sinh Việt Nam duy nhất.

Ca sĩ LyLy

LyLy tự hào và hồi hộp khi được mời tham dự The Next Stage Trung Quốc. Cô sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, biểu diễn để mang đến những tiết mục hấp dẫn nhất cho khán giả.

Lyly tên thật là Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996. Ca khúc 24h với 10 triệu lượt xem trong 1 tháng là MV đánh dấu màn ra mắt của nữ ca sĩ. Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn là nhạc sĩ với các bản hit như: Anh nhà ở đâu thế?, Đen đá không đường, Không sao mà em đây rồi...

Video: LyLy tại họp báo chương trình 'The Next Stage 2023'

The Next Stage 2023 là chương trình truyền hình thực tế trình diễn âm nhạc của Trung Quốc, do Tencent sản xuất và phát sóng. Các cố vấn gồm nhiều tên tuổi lớn trong giới âm nhạc như Ella, Châu Thâm, Vương Gia Nhĩ, NingNing...

Trước LyLy, Chi Pu tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng ở đất nước tỷ dân. Tại chương trình, cô được Cung Lâm Na nhận xét là một “ngôi sao toàn diện”. Khán giả Trung Quốc cũng dành cho Chi Pu nhiều lời khen về nhan sắc và vũ đạo.

Minh Thư