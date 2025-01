Ngày 6/1, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra Quyết định xử phạt cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh (số 11 phố Hàng Than, Hà Nội) 40 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ sở bị phạt với 4 sai phạm bao gồm:

- Quy trình sản xuất thực phẩm không tuân theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

- Khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

- Khu vực bảo quản không đảm bảo giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình vệ sinh.

- Người trực tiếp tiếp xúc thực phẩm không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

Cơ sở sản xuất bánh Nguyên Ninh không đạt an toàn thực phẩm. Ảnh: Thu Trang.

Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu cơ sở thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo lãnh đạo UBND quận Ba Đình, chủ cơ sở này đã nộp phạt và cung cấp hồ sơ sản xuất, kinh doanh theo quy định. Đồng thời, cơ sở này tự nguyện phá dỡ khu sản xuất hiện tại để cải tạo, xây dựng lại nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Trước đó, ngày 2/1, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh và phát hiện nhiều sai phạm. Đoàn đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh và giao Ban chỉ đạo ATTP quận Ba Đình tiếp tục giám sát cơ sở tự khắc phục những tồn tại nêu trên. Bên cạnh đó, quận tiếp tục xử lý vi phạm và báo cáo kết quả kiểm tra với đoàn kiểm tra liên ngành.

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, năm nay, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm không báo trước, không để quận, huyện chọn cơ sở đi kiểm tra. Sau đó, đoàn báo cáo lại với lãnh đạo thành phố để nắm được và tiếp tục chỉ đạo.

Đối với các cơ sở kiểm tra như bánh cốm Nguyên Ninh, đoàn kiểm tra xong sẽ lập biên bản và giao cho UBND quận tiếp tục xử lý và báo cáo, đoàn không trực tiếp xử phạt.