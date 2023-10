Phim Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu) từng ra mắt vang dội ở LHP Cannes 2023 và chính thức ra rạp Việt ngày 20/10. Dù tác phẩm dài 3 tiếng rưỡi và thuộc thể loại khó xem nhưng chính bộ ba Martin Scorsese, Robert De Niro và Leonardo DiCaprio đã tạo nên sức hút khó cưỡng.

Được nhìn nhận là một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm 2023, Vầng trăng máu là cơ hội hiếm có để khán giả chiêm ngưỡng bộ ba nhà làm phim và diễn viên vĩ đại nhất của thế hệ cộng tác cùng một dự án.

Nhà phê bình Manuela Lazic của The Ringer nhận xét: “3 tiếng của bộ phim viễn Tây từ Martin Scorsese đem đến một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của Robert De Niro và Leonardo DiCaprio, gợi nhớ một thời vang bóng của Goodfellas”.

Robert De Niro, Martin Scorsese và Leonardo DiCaprio ở bối cảnh phim 'Vầng trăng máu'.

Nếu như Marin Scorsese được coi là đạo diễn huyền thoại thì danh tiếng của Leonardo DiCaprio đình đám trong đội ngũ các sao hạng A Hollywood và De Niro được vinh danh như một trong những diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Sự hợp tác giữa Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio và Robert De Niro đã tạo ra nhiều tác phẩm mang tính biểu tượng, được giới phê bình đánh giá cao nhất trong hai thập kỷ qua.

Vầng trăng máu là tác phẩm sử thi - tội phạm lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 1920, xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật và được kể lại qua mối tình lãng mạn khó tin của Ernest Burkhart và Mollie Kyle. Phim mang đến câu chuyện bi kịch khi tình yêu đích thực bị chen ngang bởi sự phản bội không thể nói rõ.

Robert De Niro và Leonardo DiCaprio vào vai cậu - cháu trong 'Vầng trăng máu'.

Bom tấn kinh phí 200 triệu USD dựa trên cuốn sách bán chạy của David Grann, sở hữu một trong những dàn diễn viên chất lượng nhất thời gian gần đây. Bên cạnh Leonardo DiCaprio và Lily Gladstone vào vai hai vợ chồng Ernest Burkhart và Mollie Kyle, tác phẩm có sự tham gia của huyền thoại 80 tuổi Robert De Niro. Phim do chủ nhân Oscar, đạo diễn 81 tuổi Martin Scorsese đạo diễn.

Đây là lần thứ 10 Martin Scorsese và Robert De Niro cộng tác trong một dự án điện ảnh. Robert De Niro ngay từ thập niên 1970 đã sớm chứng minh mình là cả một thế lực khi duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Hollywood bằng hàng loạt tác phẩm để đời.

Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 5 thập kỷ và bao gồm nhiều vai diễn mang tính biểu tượng trong các bộ phim Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas và Casino. Nổi danh với những màn trình diễn mãnh liệt và đầy biến đổi, nam diễn viên được đề cử tám giải Oscar và giành hai tượng vàng nhờ The Godfather Part II (1974) và Raging Bull (1980).

Bộ ba huyền thoại ra mắt phim 'Vầng trăng máu' tại LHP Cannes 2023.

Trước Vầng trăng máu, Martin Scorsese và Robert De Niro trong 50 năm qua đã cùng nhau làm nên những tác phẩm kinh điển: Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Raging Bull (1980), The King of Comedy (1982), Goodfellas (1990), Cape Fear (1991), Casino (1995) và The Irishman (2019).

Robert De Niro và Martin Scorsese trạc tuổi nhau, đều lớn lên trong cùng một khu phố tại New York. Họ đã có những trải nghiệm trưởng thành giống nhau, một là đạo diễn tài năng, một là diễn viên kiệt xuất. Có nhiều điều tâm ý tương thông mà Robert De Niro và Martin Scorsese suốt nửa thế kỷ cộng tác đã tạo nên mối quan hệ bền chặt đến kỳ diệu tại Hollywood.

Bộ ba quyền lực của Hollywood.

Chính Robert De Niro là người đã giới thiệu cho ông bạn Martin Scorsese gương mặt tiềm năng Leonardo DiCaprio. Sau bộ phim This Boy’s Life (1993) của đạo diễn Michael Caton-Jones, Robert De Niro đã gọi điện cho Martin Scorsese để nói về một “cậu nhóc tài năng” và đề nghị hai người nên trao đổi vào một ngày nào đó.

Leonardo DiCaprio và Martin Scorsese sau đó đã hợp tác trong 5 bộ phim: Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) và The Wolf of Wall Street (2013). Trong Vầng trăng máu, Leonardo DiCaprio không chỉ đóng vai chính còn đảm nhiệm vai trò sản xuất.

Sự gắn bó của Martin Scorsese với Robert De Niro và Leonardo DiCaprio phản ánh hai giai đoạn trong sự nghiệp của nhà làm phim. Hai diễn viên đang ở những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp. Leonardo DiCaprio chuẩn bị bước sang tuổi 50 trong khi Robert De Niro đã tròn 80 tuổi. Sự khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm này được phản ánh qua các loại vai khác nhau mà họ đóng.

Robert De Niro, Martin Scorsese và Leonardo DiCaprio.

Các tác phẩm mà vị đạo diễn huyền thoại này hợp tác cùng hai ngôi sao thường khám phá những chủ đề phức tạp như bạo lực, tội phạm...

Vầng trăng máu là bộ phim thứ 7 của Martin Scorsese hợp tác với Leonardo DiCaprio và phim thứ 10 của ông với Robert De Niro. Tuy nhiên đây là dự án điện ảnh đầu tiên mà bộ 3 này hợp tác.

Cả hai diễn viên có sự thấu hiểu sâu sắc về phong cách làm phim của Martin Scorsese, đưa đến những màn trình diễn đi vào lịch sử. Có thể nói, sự xuất sắc của Robert De Niro và Leonardo DiCaprio đã góp phần viết nên di sản nối tiếp của Martin Scorsese trên màn bạc, là một sự kế thừa mang tính biểu tượng của thời đại.