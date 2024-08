Ảnh: Tobymurphy

"Kruger Shalati - The Train On The Bridge" là một khách sạn hạng sang tọa lạc ở thị trấn Skukuza, phía đông Nam Phi. Nơi này thuộc Vườn quốc gia Kruger, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất châu Phi.

Ảnh: Lonely Planet

Khách sạn Kruger Shalati gây ấn tượng trong mắt du khách bởi nó vốn là một đoàn tàu bỏ hoang, nằm vắt trên cây cầu treo 130 tuổi bắc qua sông Sabie. Nơi này được cải tạo và chính thức mở cửa đón khách từ cuối 2020.

Jerry Mabena, Giám đốc điều hành Tập đoàn du lịch Motsamayi, cho biết khách sạn được lấy cảm hứng từ dịch vụ xe lửa đi qua Vườn quốc gia Kruger cách đây một thế kỷ và tuyến đường sắt đi qua cầu treo có tên là Selati.

Ảnh: Kruger_shalati

Những năm 1920 từng có chuyến tàu hơi nước đi qua tuyến đường sắt này, chủ yếu phục vụ khách du lịch đến thăm Vườn quốc gia Kruger. Năm 1970, tuyến đường sắt mới được xây dựng ở rìa khu bảo tồn Kruger, khiến tuyến Selati ngừng hoạt động.

Năm 2016, ý tưởng biến đoàn tàu hơi nước trên cầu treo thành khu nghỉ dưỡng được đưa ra, với mục đích đưa cây cầu trăm tuổi trở lại thời huy hoàng trước đây.

Ảnh: Kruger_shalati

Các toa tàu cũ được cải tạo thành 24 dãy phòng khách sạn hiện đại, có ban công và hồ bơi nhìn ra sông Sabie. Từ ban công, khách lưu trú có thể quan sát được toàn cảnh Vườn quốc gia Kruger với các loài thú hoang dã như sư tử, báo, tê giác, voi...

"Đây là nơi phù hợp với du khách yêu thích động vật hoang dã, nhưng không muốn lại gần chúng", Mabena nói.

Ảnh: Kruger_shalati

Vườn quốc gia Kruger cho phép du khách tự lái xe tham quan. Nếu chưa có kinh nghiệm, du khách có thể đặt các tour thám hiểm do khu nghỉ dưỡng tổ chức. Tour có hướng dẫn viên là người địa phương thông thạo địa lý trong khu bảo tồn.

"Nếu đi cùng với người hướng dẫn, họ biết họ đang làm gì, họ biết nơi ở của từng loài vật và thời gian sinh hoạt của chúng", Thuli Mnisi - hướng dẫn viên địa phương nói.

Ảnh: Travel+Leisure

Khách sạn có mức giá phòng khoảng 530 USD (khoảng 13,2 triệu đồng)/người/đêm, áp dụng cho khách quốc tế. Giá bao gồm các bữa ăn, một số đồ uống, hai tour thám hiểm, đưa đón sân bay và cả dịch vụ spa.

Du khách lưu trú dài ngày sẽ được áp dụng chính sách giảm giá. Khách sạn còn có khu vực phòng bên ngoài tàu hỏa với mức giá thấp hơn.