Chỉ trong 8 giờ đồng hồ, Công an Hà Nội đã tóm gọn kẻ bắt cóc trẻ em là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), đảm bảo an toàn cho nạn nhân, thu hồi được 13 tỷ đồng tiền chuộc mà kẻ bắt cóc đã chiếm đoạt.

Đằng sau chiến công đó là biết bao khó khăn mà các chiến sĩ công an đã vượt qua để đem lại sự bình yên cho người dân. Như lời Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã nói: “Khó khăn thì muôn vàn khó khăn, đây là vụ án khó”.

Theo lời kể của ông Tùng, xuất phát từ tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Hà Nội đã tập trung các lực lượng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, các chiến sĩ Công an Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đầy trách nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Ảnh: Đỗ Phú

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ bắt cóc, Giám đốc Công an Hà Nội đã triệu tập cuộc họp bất thường để lên kế hoạch phá án, giải cứu cháu bé, trả lại sự bình yên cho người dân.

Thời điểm xảy ra vụ án là khi trời đã tối, vụ việc diễn ra rất nhanh, khi đối tượng mở cửa ô tô là bế thốc em bé đưa vào trong xe, để cậu bé 7 tuổi ngồi trong lòng và lái xe tẩu thoát. Sự việc diễn ra quá nhanh, bé trai chưa kịp kêu cứu và người dân xung quanh cũng chưa kịp phản ứng gì thì đối tượng gây án đã mất dạng.

Theo lời kể của ông Tùng, sau đó kẻ bắt cóc đã nói chuyện với mẹ cháu bé bằng giọng “rất xã hội”, rất sẵng giọng và đòi đưa tiền, yêu cầu không mặc cả. Thậm chí đối tượng còn trấn áp tinh thần người mẹ rằng: “Thích tiền hay thích con”. Thái độ của kẻ bắt cóc khiến người mẹ càng hoảng.

Vì dân quên mình

Từ những hình ảnh và thông tin ít ỏi về kẻ gây án, chân dung kẻ bắt cóc trẻ em được dựng lên, là đối tượng cực kỳ manh động, liều lĩnh. Cơ quan Công an cũng nhận định, kẻ bắt cóc hành động với mục đích vì tiền chứ không phải xuất phát từ mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

“Giám đốc Công an TP Hà Nội ngồi ở trung tâm chỉ huy để điều hành… Tôi yêu cầu tất cả các lượng lượng tham gia phá án phải theo mệnh lệnh của tôi, không được mỗi đồng chí hành động theo cách riêng của mình”, lời kể của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (người nắm tay chiến sĩ công an bị thương) đến thăm hỏi động viên tại bệnh viện.

Kế hoạch phá án được vạch ra với yêu cầu hàng đầu là phải đảm bảo an toàn cho cháu bé. Khi cháu bé được giao cho người mẹ, cũng là lúc đối tượng nằm trong tầm ngắm của công an. Bên cạnh đó, phải đảm bảo thu giữ được số tiền 13 tỷ đồng giao lại cho gia đình nạn nhân.

“Nếu mình vội vàng, trong khi đối tượng ngồi trong ô tô, có súng, đối tượng mà cuống lên sẽ có thể hành động mất kiểm soát, bất an toàn cho cháu bé. Vì vậy, chúng tôi hết sức thận trọng, hành động đúng nguyên tắc là đảm bảo an toàn cho cháu bé trước nhất”, lời ông Tùng.

Đúng như phán đoán của Cơ quan Công an, đối tượng hướng dẫn người mẹ đi lòng vòng, di chuyển rất nhiều nơi. Khi thì yêu cầu mẹ bé trai bị bắt cóc lái xe ra đầu cầu Thanh Trì để giao tiền, khi người mẹ đến cầu Thanh Trì, đối tượng lại yêu cầu chị lái đến địa điểm khác. Cuối cùng kẻ phạm tội yêu cầu người mẹ mang tiền đến Khu Công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn (Hà Nam) để chuộc con.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, suốt hành trình đó, cơ quan Công an luôn theo dõi để bảo vệ bị hại. Sau khi đối tượng nhận 13 tỷ đồng, bé trai 7 tuổi đã được an toàn, lúc này lực lượng Công an bắt đầu tác nghiệp.

Khi kẻ bắt cóc phát hiện mình đang bị lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng bỏ chạy và đã chống trả quyết liệt, bắn súng vào đùi Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.

“Dù đối tượng cầm súng nhưng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn vẫn lao vào bắt giữ bằng được đối tượng, đây là tinh thần rất quả cảm, rất đáng biểu dương. Công an TP Hà Nội sẽ học tập, nêu gương đồng chí”, lời Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Vẫn theo lời ông Tùng, với sự quyết tâm cao, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sằng hy sinh để bảo vệ nhân dân, Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Đức Trung, trả lại sự bình yên cho người dân.

Và việc bắt giữ đối tượng diễn ra theo đúng phán đoán rằng, sẽ bắt được trước 5h sáng.