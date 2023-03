Ngày 28/3, theo thông tin từ Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ vừa mổ bóc tách u cổ tử cung nặng gần 10kg cho bệnh nhân LT.P (65 tuổi, quê Nam Định). Người phụ nữ này đến khám trong tình trạng bụng to bất thường.

Trước đó, thấy vùng bụng hơi chướng, ngày càng to lên, bà chỉ nghĩ do ngồi nhiều và lên cân nên chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe. Khi có công việc ở Hà Nội, người thân trong gia đình khuyên bà đi kiểm tra vì vùng bụng cứng và to khác thường, nhô cao, bà P. mới nhập viện thăm khám.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy có khối u kích thước đường kính hơn 30cm chiếm gần toàn ổ bụng. Các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra nhiều phương án phẫu thuật cho bệnh nhân.

TS.BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa, cho biết khối u tử cung của bệnh nhân kích thước rất lớn, u chiếm gần toàn ổ bụng của gây khó khăn trong sinh hoạt. Nếu không mổ sớm, khối u phát triển nhanh, chèn vào các tạng khác trong cơ thể như ruột, bàng quang, trực tràng, động mạch chủ bụng.

Bệnh nhân trước ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Trong cuộc mổ, do u quá to, chèn ép các tạng ổ bụng nguy cơ chảy máu trong mổ nhiều và suy tim cấp nên bác sĩ phải thận trọng từng bước.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ lấy ra khối u nặng 10kg. Ê-kíp mổ cũng giật mình vì khối u quá lớn. Hiện tại bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật và được xuất viện.

Bác sĩ Hà khuyến cáo phụ nữ khi thấy dấu hiệu bất thường nên tới thăm khám ngay để được tư vấn, chữa trị kịp thời và hiệu quả, giảm các biến chứng nguy hiểm.

Cô gái 20 tuổi mang ổ u xơ trong tử cung Nữ bệnh nhân mới 20 tuổi nhưng thường xuyên đau bụng, một tháng có 2-3 chu kỳ kinh nguyệt. Khi cô đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ phát hiện hàng loạt u xơ mọc ở tử cung.