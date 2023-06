Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã đối tượng Đinh Công Tuấn (SN 1976, ở thôn Kim Năng, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng từ tháng 9/2019, do cần tiền để mua ô tô tải chở hàng nên Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo. Tuấn lên mạng xã hội Facebook đặt làm sổ đỏ giả rồi mang đi vay tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Tuấn đã vay của chị T. (SN 1978, ở Thái Bình) hơn 120 triệu đồng.

Quyết định truy nã nghi phạm Đinh Công Tuấn. Ảnh: CACC

Sau đó, chị T. phát hiện việc Tuấn dùng sổ đỏ giả để vay tiền nên đã trình báo cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 1/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tuấn về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu.

Ngày 1/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã bị can đối với Đinh Công Tuấn.

Nếu phát hiện đối tượng Tuấn ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.