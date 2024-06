Ngày 23/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP bắt giữ Thái Văn Quang (24 tuổi, ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra liên quan vụ 9 ô tô bị đập vỡ cửa kính tại khu đô thị Văn Quán.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 17/6, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc đêm 16/6, rạng sáng 17/6, nhiều ô tô để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán bị kẻ gian đập kính.

Rất nhiều xe đỗ ở khu vực chung cư CT8A và CT8B thuộc khu đô thị Văn Quán. Ảnh: T.D.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực xảy ra vụ đập vỡ cửa kính của 9 ô tô khi để qua đêm (vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông), đến 16h30 chiều 17/6, chỉ còn lại 1 xe chưa được đưa đi sửa chữa. Ngoài ra, tại đây có nhiều ô tô đỗ ngay ngắn trong khuôn viên chung cư.

Một số cư dân cho biết, những ô tô bị đập vỡ cửa kính đều để trong khuôn viên chung cư nhưng không có ai trông coi. Kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, trời mưa lớn để đập vỡ cửa kính ô tô nhằm lấy tài sản trong xe.

Một ô tô bị đập vỡ kính còn lại hiện trường. Ảnh: T.D.

Ông N.T.V. (45 tuổi, cư dân chung cư CT8B) cho biết, việc cư dân đậu, đỗ và để xe qua đêm tại những khu vực nêu trên là từ lâu rồi. Tuy nhiên, hiện tượng đập vỡ kính xe nhằm trộm cắp tài sản thì lần đầu xuất hiện.

Theo ông V, khu vực này có hàng quán cà phê và dịch vụ ăn uống hoạt động muộn, nên kẻ gian không dám trộm cắp, đập phá tài sản như vậy.

“Tôi nghi ngờ, vào đêm 16/6, trời mưa lớn kèm theo gió mạnh, các nhà hàng đóng cửa tránh mưa gió nên kẻ gian lợi dụng để đập vỡ cửa kính ô tô nhằm trộm cắp.

Sáng ra, nhìn thấy các xe bị đập phá, người dân nơi đây vô cùng xót xa và bức xúc với kẻ phá hoại tài sản”, ông V. nói.

Kính bên ghế lái bị kẻ gian đập vỡ. Ảnh: T.D.

Chị N.P.Y. (34 tuổi; nhân viên quản lý chung cư CT8B) cho biết: “Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các chủ ôt ô bị đập phá đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đến hiện trường để xác minh, ghi nhận cụ thể. Sau đó, các chủ phương tiện đã đưa xe đi sửa chữa”.

Theo chị Y, kẻ gian đập vỡ cửa kính nhiều ô tô nhưng gần như không trộm được gì vì chủ xe không để tài sản có giá trị trong xe.

"Khu chung cư CT8B có 6 ô tô, còn khu chung cư CT8A có 2 xe, ở ngoài đường 19/5 thuộc khu đô thị Văn Quán có 1 xe bị đập cửa kính”, chị Y. nói.

Những mảnh kính vỡ còn sót lại ở khuôn viên chung cư CT8B. Ảnh: T.D.

Chị Y. thông tin, cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh của chung cư CT8B, qua đó phát hiện kẻ gian đập vỡ cửa kính ô tô đúng lúc trời mưa to.

Mặc áo mưa, đội mũ kín để đi đập kính ô tô nhằm trộm cắp tài sản

Trưa 23/6, đại diện Công an quận Hà Đông cho biết, vào khoảng 7h ngày 17/6, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc đêm 16 rạng sáng 17/6, có hiện tượng nhiều ô tô để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, bị kẻ gian đập kính.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Đông.

“Những dấu vết tại hiện trường khiến chúng tôi đặt ra 2 giả thiết hoặc là do mâu thuẫn trong việc trông giữ ô tô nên kẻ xấu thực hiện hành vi hủy hoại tài sản để “dằn mặt” chủ phương tiện. Thứ hai, kẻ gian đập kính xe nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ tình hình, chúng tôi nghiêng về giả thiết thứ hai", đại diện Công an quận Hà Đông cho biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/6, nghi can đập kính 9 xe ô tô đã lộ diện và lập tức được đưa về trụ sở Công an quận Hà Đông để đấu tranh.

Lực lượng công an xác minh, điều tra tại hiện trường. Ảnh: Công an Hà Đông.

Tại cơ quan công an, đối tượng Quang khai nhận, do thiếu tiền nên đi trộm cắp, và nghĩ ngay đến “con mồi” là những ô tô dừng đỗ qua đêm trong các khu dân cư không có người trông giữ.

Cụ thể, gần 0h ngày 17/6, Quang đi tới đoạn đường Nguyễn Khuyến rẽ vào khu đô thị Văn Quán. Lúc này, kẻ gian mặc áo mưa, đội mũ kín để tránh bị nhận diện. Đến khu vực sân khu chung cư CT8, Quang phát hiện 2 ô tô không có người trông giữ.

Sau đó, đã đập vỡ cửa kính 1 xe nhưng không lấy được gì, quay sang chiếc ô tô thứ 2, Quang đập tiếp, lục soát thì hệ thống báo động trên xe kích hoạt.

Sợ hãi, Quang bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chưa dừng lại, Quang tiếp tục di chuyển đến nhà văn hóa phía sau sân vận động Hà Đông thuộc phường Nguyễn Trãi. Tại đây, Quang đập vỡ kính cửa 2 ô tô nhưng cũng không lấy được gì.

Sau đó, Quang quay lại địa bàn phường Văn Quán đi theo đường 19/5, qua đoạn sân bóng thì phát hiện, đập vỡ kính 1 ô tô màu đỏ, lấy được 1 tai nghe không dây, 3 tờ tiền mệnh giá 2 USD. Sang đến chung cư CT8 - địa điểm gây án ban đầu, Quang tiếp tục đập vỡ kính 6 ô tô nữa nhằm trộm cắp tài sản.