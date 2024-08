Mitsubishi Triton ra mắt phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021. Ngoài phiên bản 4x2 AT Mivec tiêu chuẩn, mẫu bán tải này có thêm hai phiên bản trang trí tem Athlete mới, dẫn động cầu sau (4x2 AT) và dẫn động bốn bánh (4x4 AT), giá niêm yết 650-905 triệu đồng.

Trong ba phiên bản trên, mẫu xe Mitsubishi Triton Athlete, phiên bản dẫn động 4 bánh 4x4 có giá cao nhất 905 triệu đồng và chi phí lăn bánh khoảng 990 triệu đồng vào thời điểm năm 2021.

Mitsubishi Triton phiên bản Athlete 4x4. Ảnh: Vĩ Trần

Chỉ sau 3 năm sử dụng, hiện giá bán tải Mitsubishi Triton Athlete 4x4 chỉ khoảng 680 triệu đồng trên thị trường xe cũ, khấu hao khoảng 310 triệu, tương đương 31% giá trị.

Trong khi đó, mẫu xe đối thủ thương hiệu Mỹ Ford Ranger Wildtrak đời 2021 có giá lăn bánh khoảng 1,01 tỷ đồng, hiện chỉ còn khoảng 720 triệu trên thị trường xe cũ. So với lúc mua mới, mẫu xe đã rớt giá khoảng 290 triệu sau 3 năm sử dụng, khấu hao 28,7% giá trị.

Đối thủ đồng hương Nhật Bản Nissan Navara VL 2.5 4x4 đời 2021, cùng phân khúc của Mitsubishi Triton từng có giá lăn bánh khoảng 1,02 tỷ đồng lúc mua mới thì nay đã giảm 370 triệu đồng sau 3 năm lăn bánh. Giá xe cũ chỉ còn khoảng 650 triệu, tương đương khấu hao khoảng 36% giá trị.

Có thể thấy, sau 3 năm sử dụng, Mitsubishi Triton Athlete 4x4 không phải là mẫu xe giữ giá tốt nhất. Tuy nhiên, mức độ khấu hao nằm trong mức chấp nhận được và vẫn cao hơn so với mẫu xe đối thủ thương hiệu Nissan.

Theo anh Đình Nam, nhân viên bán hàng của đại lý Mitsubishi tại Quận 7, TP.HCM cho biết: "Trước kia, giá xe bán tải Triton chỉ giảm khoảng 25-27% giá trị sau 3 năm sử dụng. Tuy nhiên, mẫu Triton thế hệ mới sắp ra mắt nên thời điểm này, xe thế hệ cũ bị mất giá nhiều hơn".

Công suất không ấn tượng nhưng chế độ lái nổi bật

Trong phân khúc xe bán tải cỡ trung, Mitsubishi Triton không phải là mẫu xe có thông số động cơ quá nổi trội.

Mẫu xe này chỉ được trang bị động cơ dầu tăng áp, dung tích 2.4L, công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Triton Althlete sử dụng công nghệ Super Select 4WD-II. Ảnh: Vĩ Trần

Khi so với một số đối thủ trong phân khúc, công suất động cơ này yếu hơn Ford Ranger Wildtrak 32 mã lực và mô-men xoắn 70Nm, yếu hơn Nissan Navara VL 4x4 9 mã lực và mô-men xoắn 20Nm.

Dù vậy, giá trị mang lại của Mitsubishi Triton Althlete không tập trung ở thông số động cơ mà được ghi nhận ở chế độ lái linh hoạt. Theo đó, Triton Althlete phiên bản dẫn động bốn bánh sử dụng công nghệ Super Select 4WD-II, gài cầu điện tử với bốn chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC.

Với công nghệ Super Select 4WD-II, người dùng có thể chuyển về chế độ 4H và sử dụng trên đường đô thị, đường trường và hệ thống sẽ tự phân bổ lực kéo giữa cầu trước và cầu sau một cách linh hoạt với tỷ lệ 60:40 hoặc 50:50.

Trong khi đó, các mẫu xe đối thủ sử dụng hệ dẫn động bốn bánh khác chỉ có 3 chế độ 2H, 4H và 4L, nghĩa là khi đi đường trường, chỉ dùng hiệu quả chế độ 2H, dẫn động cầu sau. Hai chế độ 4H và 4L chỉ đặc thù dành cho địa hình xấu.

Xe vẫn không có các công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Ảnh: Vĩ Trần

Ngoài ra, dù công suất thấp hơn nhưng việc trang bị hộp số tự động 6 cấp cũng giúp cho Mitsubishi Triton thu hẹp khoảng cách chuyển số giữa các dải vòng tua, giúp xe có độ bốc hơn, tạo đà lực kéo tối ưu khi chở nặng hoặc kéo tải.

Đáng tiếc, các công nghệ an toàn của mẫu Mitsubishi Triton Althele 4x4 tại thị trường Việt Nam chỉ ở mức cơ bản như chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đỗ đèo, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau..., không có các tính năng quan trọng trong hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS.

Ngoại thất nam tính, nội thất chưa hấp dẫn

Tương tự phần lớn các mẫu xe bán tải đối thủ trong phân khúc cỡ trung, Mitsubishi Triton Athlete có ngoại hình góc cạnh, nam tính. Dù vậy, không gian nội thất trong xe thấy rõ sự cầu kỳ, nhiều chi tiết và hơi rối.

Với phiên bản cao cấp nhất, Triton Athlete 4x4 được trang bị khá nhiều công nghệ hiện đại như đèn trước full LED, đèn pha tự động, bật/tắt theo cảm biến, cảm biến gạt mưa tự động, sưởi kính,...

Thiết kế nội thất chưa quá hiện đại. Ảnh: Vĩ Trần

Nội thất bên trong của Triton Athlete 4x4 có một số tiện nghi vừa đủ như điều hoà tự động 2 vùng, màn hình trung tâm 7 inch, 6 loa và ghế chỉnh điện.

Sau 3 năm sử dụng, đa phần các chi tiết da bọc ghế, vô lăng và cần số trên xe đều còn khá mới nhưng với một số xe sử dụng nhiều, vẫn gặp dấu hiệu xuống cấp về da ghế với tình trạng nhăn nhúm.

Do các cơ cấu trong xe đều là cơ khí nên sau 3 năm sử dụng, độ bền các chi tiết, bộ phận trên Triton Athlete vẫn còn tương đối tốt.

Nhận định chung

Sau 3 năm sử dụng, mức giá 680 triệu đồng của xe Mitsubishi Triton Athlete 4x4, đời 2021 được đánh giá là con số chấp nhận được. Tuy vậy, những giá trị mang lại của một chiếc xe bán tải trong tầm giá này khá đặc thù, kén khách khi chỉ phù hợp với một số khách hàng thường làm công việc liên quan đến vận tải, xây dựng hoặc đam mê "xê dịch".

Việc mua Mitsubishi Triton đời 2021 thời điểm này cũng có khả năng lỗi thời rất cao vì trong thời gian tới, Mitsubishi Việt Nam sẽ ra mắt Triton thế hệ hoàn toàn mới.

Dù vậy, khi mua xe cũ, đặc biệt là các dòng xe bán tải nói chung và Mitsubishi Triton nói riêng, người dùng vẫn nên kiểm tra kỹ hệ thống khung gầm, treo, động cơ, cầu trước sau,... Đây là dòng xe thường được sử dụng đi lại ở những địa hình xấu nên không tránh khỏi những hư hỏng phát sinh.

Trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, hiện người dùng chỉ có thể mua một số mẫu xe bán tải đời mới nhưng chỉ dẫn động cầu sau như: Isuzu D'Max 4x2 MT (650 triệu đồng), Ford Ranger XLS 4x2 MT (665 triệu đồng), Nissan Navara EL 2WD (685 triệu đồng),...

Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!