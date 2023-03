Năm 2022, khi Công nương xứ Wales Kate đang ngồi cạnh Hoàng tử Louis tại cuộc diễu hành Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người ta nhìn thấy đứa trẻ thè lưỡi và bịt miệng mẹ mình lại.

Hai mẹ con Công nương Kate tại cuộc diễu hành Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Trong cuốn sách "Guilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" (Tạm dịch: "Tuổi trẻ mạ vàng: Thâm cung bí sử việc lớn lên trong gia đình hoàng gia"), tác giả chuyên viết về các vấn đề Hoàng gia Anh, Tom Quinn, tiết lộ Công nương Kate dường như sử dụng "mật ngữ" để các con nghiêm túc trước mặt công chúng.

Cuốn sách được viết dựa trên các cuộc trò chuyện với cựu nhân viên phục vụ trong cung điện.

"Hãy nghỉ ngơi nào"- từ ngữ đơn giản những lũ trẻ biết sức nặng đằng sau nó.



"Ví dụ, khi Hoàng tử Louis cư xử không đúng mực tại Lễ kỷ niệm Bạch kim của Nữ hoàng quá cố, với việc lè lưỡi với mẹ mình, công nương dường như đã sử dụng một mật ngữ để trấn an bọn trẻ như thường lệ", tác giả Tom cho biết.

Khi đó, Công nương Kate chỉ đơn giản nói: 'Hãy nghỉ ngơi nào!'. "Nhưng như một cựu nhân viên phục vụ hoàng gia đã giải thích, bọn trẻ biết những từ này có sức nặng hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng".

"Hãy nghỉ ngơi nào!" là tín hiệu của công nương xứ Wales yêu cầu bọn trẻ cư xử phải phép, nếu không hậu quả có thể đợi sẵn ở nhà.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James đã phân tích phong cách làm cha mẹ của Công nương Kate trong những lần đi chơi gần đây nhất. Bà nói rằng công nương trông rất điềm tĩnh và xinh đẹp khi ở bên các con.

"Kate, với tư cách là Nữ hoàng tương lai và là mẹ của một vị Vua tương lai, là người chuyên nghiệp xuất sắc trong việc thể hiện những khoảnh khắc hoàng gia hoàn hảo, không tì vết", bà Judi nhận xét.

"Vẻ ngoài trang nhã của Công nương Kate tựa như một con thiên nga lướt nhẹ trên bề mặt nước: bề ngoài trông điềm tĩnh và xinh đẹp trong khi đạp sóng một cách dữ dội bên dưới để đạt được sự cân bằng đó". Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James

“Kate đi giày cao gót và mặc loại trang phục kiểu cách có vẻ không thân thiện với trẻ em khi dẫn những đứa trẻ đi ra ngoài,” Judi nói.

Tuy vậy, Kate là một người mẹ tôn trọng các con khi luôn cúi xuống để có cùng chiều cao với con mình những lúc nói chuyện với chúng. Thậm chí, có lúc công nương còn khuỵu gối để tập trung hoàn toàn lắng nghe cảm xúc của những đứa trẻ.

Gia đình Thân vương xứ Wales William và Vương phi xứ Wales Catherine.

Vị chuyên gia ngôn ngữ này còn cho biết thêm, Kate thường sử dụng cách chạm vào người, tương tác bằng mắt hay ra hiệu thông qua các hành động để điều chỉnh hành động của các con trước mặt công chúng.

Kimberley Wiltshire, giáo viên tiểu học đồng thời là chủ sở hữu của cửa hàng đồ chơi thân thiện với môi trường Catkin Toys, nói thêm Kate cũng sử dụng một chiến lược mang tên “tích cực lắng nghe" đối với Louis tại buổi Đại lễ Bạch Kim.

Điều này thể hiện qua việc Kate đã ngồi xuống để đặt mắt mình ngang tầm mắt Louis và lắng nghe cậu.

Khi đó, các con có xu hướng tập trung vào những gì bạn nói hơn vì chúng có thể dễ dàng giao tiếp bằng mắt và nghe rõ lời, đồng thời việc này cũng tránh làm con trẻ thất vọng.

Tử Huy