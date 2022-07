Mẫu 12 tuổi trở thành quán quân 'Top Model Look 2022'

Đêm chung kết Top Model Look 2022, 21 mẫu nhí trên khắp cả nước tranh tài bằng những phần thi trình diễn thời trang. Thành phần ban giám khảo gồm NTK Phương Hồ, đạo diễn Lê Việt, Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2022 Lý Kim Thảo, Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2021 Thu Hiền và Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ.

Mùa giải năm nay, các thí sinh không chỉ thi trình diễn áo dài truyền thống, tạo dáng chụp ảnh và áo dài cách tân mà còn thêm phần thi tài năng. Các phần thi dàn dựng công phu, tôn lên phần thể hiện của dàn mẫu nhí.

Mẫu nhí Thủy Tiên đoạt quán quân "Top Model Look 2022".

Dù tuổi nhỏ, các bé đã quen với những bước catwalk vững chắc, khả năng cảm nhạc tốt. Bên cạnh trình diễn thời trang, các mẫu nhí khoe sự đa tài qua các màn trình diễn ballet, nhảy hiện đại, múa bụng, múa võ…

Đáng lưu ý, trong ban giám khảo, Bella Vũ được quan tâm vì nhỏ tuổi nhất. Cô bé sinh năm 2008, đăng quang Miss Eco Teen International 2021, từng ngồi ghế nóng cuộc thi The 1st Junior Idol World do Thái Lan tổ chức. Với kinh nghiệm của mình, cô bé được NTK Phương Hồ mời vào vị trí giám khảo, đồng hành và chia sẻ cùng các mẫu nhí cùng trang lứa.

Sau 4 phần thi, mẫu 12 tuổi Đặng Thuỷ Tiên giành chiến thắng chung cuộc. Những phần trình diễn catwalk cuốn hút, tự tin của cô bé nhận nhiều lời khen từ các giám khảo. Phần thi tài năng, Thuỷ Tiên thể hiện bài múa đơn Tay trái chỉ trăng đòi hỏi kỹ thuật khó.

Người đẹp Lý Kim Thảo góp ý các mẫu nhí.

Đặng Thuỷ Tiên sinh năm 2010, hiện học lớp 6 tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Cô bé từng giữ vai trò vedette trong đêm diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế xuân - hè Việt Nam 2022, chương trình Walking on the river… Trở thành quán quân Top Model Look 2022, Thuỷ Tiên nhận giải thưởng 300 triệu đồng.

Á quân 1 thuộc về mẫu nhí Minh Quyên ở TP.HCM và á quân 2 là mẫu nhí Huyền Trang đến từ Hà Nội. Mỗi thí sinh nhận 200 triệu đồng tiền thưởng.

Á quân 1 Minh Quyên (trái) và á quân 2 Huyền Trang (phải) trình diễn áo dài.

Bên cạnh việc thể hiện tài năng, cuộc thi còn là sân chơi để các mẫu nhí ở nhiều vùng miền khác nhau học tập, giao lưu lẫn nhau. Trước đêm chung kết, các bé đã dâng hoa ở tượng đài Bác Hồ, đi xe bus sông Sài Gòn và chơi golf 3D.

NTK Phương Hồ - đại diện ban tổ chức - hạnh phúc cho hay việc tổ chức mùa giải 3 cho Top Model Look không dễ dàng sau 2 năm dịch bệnh. Chị mong muốn duy trì cuộc thi làm sân chơi nghệ thuật cho các tài năng nhí, đồng hành thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc thông qua áo dài, thời trang và nghệ thuật. Hiện, NTK Phương Hồ và ê-kíp đã bắt tay vào chuẩn bị cho khâu tuyển sinh mùa tiếp theo.