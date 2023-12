Các giám đốc điều hành của Toyota và Daihatsu xin lỗi sau khi xảy ra những bê bối gian lận.

Hôm nay, ngày 21/12, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở Daihatsu, công ty con của Toyota ở tỉnh Osaka, ngay sau khi công ty này công bố dừng giao toàn bộ xe mới sản xuất tại Nhật Bản và nước ngoài do sai sót trong các cuộc thử nghiệm kiểm tra an toàn. Việc dừng giao xe được cho là vô thời hạn. Điều này đồng nghĩa, Toyota phải tạm dừng bán các mẫu xe "dính" gian lận an toàn của Daihatsu trên toàn cầu.

Theo công bố, danh sách các mẫu xe bị ảnh hưởng có những cái tên rất quen thuộc với người dùng Việt Nam và hiện đang được hãng xe liên doanh Nhật Bản sản xuất và phân phối tại Việt Nam như Toyota Wigo, Veloz, Avanza, Raize, Vios/Yaris và Yaris Cross.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, không phải mẫu xe nào của Toyota tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối này.

(Nguồn: Reuters)

Cụ thể, Toyota Vios/Yaris thuộc danh sách công bố bị ảnh hưởng là dòng xe thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm DNGA của Daihatsu được sản xuất tại Mexico và Malaysia. Trong khi đó, mẫu Toyota Vios tại Việt Nam vẫn sử dụng khung gầm, động cơ 4 xi-lanh 1.5L của Toyota, chưa phải là mẫu thế hệ mới dùng động cơ 3 xi-lanh 1.5L của Daihatsu như các thị trường khác trong khu vực. Còn Toyota Yaris cũng vẫn là phiên bản cũ được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2021 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Tiếp đó là Toyota Wigo và Yaris Cross, hai mẫu xe hoàn toàn mới có liên quan trực tiếp tới Daihatsu được Toyota Việt Nam giới thiệu tới khách hàng trong năm nay. Chỉ có điều, cả hai mẫu xe đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, không nằm trong danh sách đen được Daihatsu công bố là bán tại Campuchia, Chile và Uruguay. Vì vậy, Toyota Yaris Cross và Wigo tại Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng.

Với Toyota Raize, danh sách các thị trường bị ảnh hưởng bởi mẫu xe này gồm Ecuador và Mexico nhưng tại Việt Nam, mẫu xe SUV cỡ A này hiện đang được hãng xe liên doanh Nhật Bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nên cũng ngoài tầm ảnh hưởng.

Còn với Toyota Veloz Cross, có 5 thị trường nằm trong danh sách bị ảnh hưởng gồm Indonesia, Malaysia, Campuchia, Mexico và Thái Lan. Nên nếu có xe bị ảnh hưởng gian lận an toàn bán tại Việt Nam thì có thể là một số lượng xe trước đó được Toyota nhập về từ Indonesia trong giai đoạn từ tháng 3-12/2022. Tuy nhiên, điều này cần chờ sự xác nhận của hãng xe Nhật Bản. Từ cuối tháng 12/2022, mẫu xe này đã được Toyota chuyển sang lắp ráp trong nước để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Toyota Avanza được lắp ráp tại Việt Nam nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, chỉ có Avanza là mẫu xe duy nhất của Toyota đang bán tại Việt Nam bị điểm mặt trong danh sách. Theo đó, các thị trường bị ảnh hưởng gồm 7 nước, lần lượt là Indonesia, Mexico, Campuchia, Thái Lan, Peru, Bolivia và Việt Nam.

Giống như Veloz Cross, mẫu Toyota Avanza cũng đã dừng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia để chuyển sang lắp ráp trong nước với đủ 2 phiên bản gồm MT và CVT từ tháng 12 năm ngoái. So với mẫu xe MPV 7 chỗ bán chủ lực Toyota Veloz, doanh số của Toyota Avanza cũng không quá ấn tượng nên có thể số lượng xe bị ảnh hưởng tại Việt Nam sẽ không quá nhiều.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Toyota Việt Nam vẫn chưa có động thái chính thức lên tiếng về vụ bê bối toàn cầu liên quan đến Daihatsu và Toyota. VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến sự việc này.

Vụ bê bối gian lận thử nghiệm an toàn này nổi lên khi Daihatsu thông báo đã phát hiện ra những dữ liệu sai sót trong quá trình thử nghiệm an toàn vào cuối tháng 4 năm nay. Những gian lận của Daihatsu đã khiến hơn 88.000 xe được bán dưới thương hiệu Toyota bị ảnh hưởng.

Một cuộc điều tra độc lập đã được tiến hành trong suốt 8 tháng qua kể từ khi Daihatsu thừa nhận sai sót trong các cuộc kiểm tra độ an toàn xe. Tuy nhiên, những tiết lộ mới nhất cho thấy phạm vi của vụ bê bối này lớn hơn nhiều và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng về chất lượng và an toàn không chỉ với Toyota mà còn cả các nhà sản xuất đang tham gia hợp tác cùng tập đoàn Toyota như Subaru hay Mazda.

Về phía Toyota và Daihatsu, các giám đốc điều hành của hai công ty này cũng đã xin lỗi về hành vi sai trái kể trên. Kết quả điều tra cho thấy có 64 mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm các mẫu xe đang phát triển và đã ngừng sản xuất, trong đó 22 mẫu xe thương hiệu Toyota.

