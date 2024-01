Theo tờ New York Post đưa tin, sự cố xảy ra trên chuyến bay số hiệu 271 của hãng hàng không American Airlines cất cánh từ Sân bay Quốc tế Los Angeles tới đảo Maui, Hawaii vào ngày 27/1.

Trong một tuyên bố American Airlines cho biết, tuy chuyến bay 'hạ cánh cứng' nhưng máy bay đã di chuyển về nhà ga và mọi người rời máy bay bình thường.

Hãng hàng không cho biết thêm, một khách hàng và năm tiếp viên đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Được biết, trên máy bay có 167 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

American Airlines đã ngừng hoạt động máy bay để kiểm tra và bảo trì sau sự cố

“Sự an toàn của khách hàng và các thành viên trong nhóm là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, American Airlines cho biết trong tuyên bố.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) nói với Business Insider trong một tuyên bố: Máy bay đã "hạ cánh cứng" tại sân bay Kahului ở Maui lúc 2 giờ chiều (giờ địa phương).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được FAA điều tra và làm rõ.

Hạ cánh cứng hay cú tiếp đất khẩn cấp (thuật ngữ hàng không gọi là hard landing), ý chỉ việc máy bay hạ cánh dưới tốc độ cao và tiếp đất mạnh hơn bình thường.

Hạ cánh cứng là có thể do điều kiện thời tiết, do sự cố cơ khí, do máy bay quá trọng tải hay do lỗi của phi công. Một chuyến bay hạ cánh cứng có thể gây ra những hậu quả khác nhau như máy bay bị hư hỏng, hành khách khó chịu nhẹ, chấn thương hoặc có thế thiệt mạng. Nếu xảy ra hạ cánh cứng thì máy bay phải được kiểm tra hư hỏng trước chuyến bay tiếp theo.

Một chiếc máy bay 777 của American Airlines hạ cánh khó khăn xuống sân bay Heathrow vào tháng trước.

Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy chuyến bay 271 của American Airlines ban đầu dự kiến ​​đến Sân bay Maui lúc 12:47 chiều nhưng đã bị hoãn gần 79 phút vì phải dừng lại ở sân bay quốc tế Los Angeles trước khi cất cánh.

Trước đó 1 tuần, một chiếc máy bay của American Airlines cũng đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Frederick Douglass Greater Rochester ở New York.