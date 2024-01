Theo New York Post đưa tin, du khách người Anh Phil Hardy (41 tuổi), đang trên chuyến bay số hiệu VS127 của hãng hàng không Virgin Atlantic vào ngày 15/1, thì vô tình phát hiện phần cánh máy bay bị thiếu mất 4 đinh vít. Ngay sau đó, nam du khách đã nhanh chóng báo cho phi hành đoàn của chuyến bay.

“Tôi là người khá thân thuộc với các chuyến bay, nhưng bạn đồng hành của tôi thì bắt đầu hoảng sợ vì thông tin mà tôi nói với cô ấy. Tôi đã cố gắng trấn an để cô ấy yên tâm hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt nhất nên đề cập chuyện này với tiếp viên hàng không để đảm bảo an toàn”, Phil Hardy nói với hãng thông tấn.

Đại diện của Virgin Atlantic cho biết, các kỹ sư đã nhanh chóng được gọi đến để tiến hành kiểm tra bảo dưỡng máy bay Airbus A330 trước khi nó cất cánh theo lịch trình tới Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở Thành phố New York.

Trong đoạn video do Hardy quay cho thấy một trong các kỹ sư trèo lên cánh máy bay trước khi dùng tuốc nơ vít để vặn một số đinh vít bị thiếu.

Hardy cho biết thêm, nhân viên hãng hàng không liên tục trấn an anh rằng cánh máy bay không có vấn đề gì về an toàn, nhưng nỗi lo sợ của anh càng tăng cao do nhiều sự cố đã xảy ra trong thời gian gây đây, trong đó một chiếc Boeing 737 của Alaska Airlines bị mất chốt cửa khiến phần thân máy bay bị “xé toạc” và văng ra ngoài không trung.

Cả Virgin và Airbus đều nhấn mạnh rằng không có ảnh hưởng nào đến sự an toàn của máy bay mặc dù một số ốc vít bị thiếu.

Hãng hàng không cho biết, chuyến bay VS127 cuối cùng đã bị hủy bỏ để các kỹ sư có thời gian cho các cuộc kiểm tra bảo trì kỹ thuật bổ sung mang tính đề phòng.

Người đại diện cho biết trong tuyên bố: “Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và điều này không bị xâm phạm ở bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi luôn làm việc tốt hơn các tiêu chuẩn an toàn của ngành và máy bay hiện đã hoạt động trở lại”.

Neil Firth, kỹ sư trưởng cánh máy bay A330 của Airbus, cho biết răng tấm bị ảnh hưởng là cấu trúc thứ cấp được sử dụng để cải thiện tính khí động học của máy bay.

“Mỗi tấm này có 119 ốc vít, do đó không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn cấu trúc hoặc khả năng chịu tải của cánh và máy bay vẫn an toàn khi vận hành. Như một biện pháp phòng ngừa, máy bay đã trải qua một cuộc kiểm tra bảo trì bổ sung và các dây buộc đã được thay thế.”

Phil Hardy (41 tuổi), cùng bạn gái Magdalena Bobusia (46 tuổi) ,cuối cùng đã đến được Big Apple sau khi được đặt lại trên một chuyến bay khác.

Toàn bộ hành khách đã được đặt lại trên các chuyến bay thay thế để đến New York.

Đại diện hãng hàng không Virgin cho biết: “Chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng vì sự chậm trễ này”.