Các lĩnh vực trưng bày tại triển lãm:

Hệ thống và trang thiết bị phòng không - không quân: máy bay tiêm kích, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không…

Hệ thống và trang thiết bị hải quân: tàu ngầm, tàu chiến, tàu không người lái, tàu bổ trợ, thiết bị trinh sát, quan sát ngầm, ngư lôi, thủy lôi, tên lửa đất đối hải, tên lửa hải đối hải.

Hệ thống và trang thiết bị lục quân: vũ khí bộ binh, vũ khí hỏa lực, pháo tự hành, pháo mặt đất, xe tăng, xe thiết giáp...

Hệ thống và trang thiết bị an ninh: sinh trắc học, chống khủng bố và hệ thống an ninh nhà nước nội bộ, hệ thống phòng chống tội phạm an ninh mạng, vũ khí sát thương.