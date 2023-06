Theo sân bay Quốc tế Charlotte-Douglas, chuyến bay 1092 của Delta Airlines xuất phát từ Atlanta (thuộc bang Georgia, Mỹ) đã hạ cánh xuống Charlotte (thuộc bang Carolina, Mỹ) vào khoảng 8h40 sáng (giờ địa phương) mà không thể mở càng đáp trước.

Được biết, chiếc Boeing 717 chở theo 96 hàng khách, 2 phi công và 3 tiếp viên. Rất may, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay mà không có ai bị thương.

Delta cho biết các phi công của họ đã nhận được dấu hiệu “bộ phận hạ cánh phía trước gặp vấn đề”. Sau đó, cơ trưởng đã điều khiển máy bay bằng “phương thức tiếp cận hụt” cho phép kiểm soát không lưu “kiểm tra trực quan máy bay” thì phát hiện cửa càng đáp ở mũi đã mở nhưng bộ phận hạ cánh bị nghẽn không thể hạ xuống.

Phi hành đoàn sau đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên máy bay cho toàn bộ hành khách.

Một đoạn video được hành khách ghi lại trên cabin cho thấy toàn bộ bộ hành khách tay giữ chặt vào hàng ghế phía trước, đầu cúi xuống phía dưới để chuẩn bị tình thần cho một cú va chạm mạnh.

“Hú hồn, cú hạ cánh không tệ chút nào”, một hành khách nói sau khi chiếc máy bay hạ cánh bằng mũi và trượt dài trên đường băng.

Gary Gibbs, một hành khách khác chia sẻ trên Twitter: “Cảm ơn Chúa đã bảo vệ chúng con ngày hôm nay. Xin cảm ơn các phi công và phi hành đoàn vì đã phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn cho 96 hành khách trên máy bay.”

Các hành khách cho biết tiếng vỗ tay vang lên khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay và sau đó toàn bộ hành khách được đưa xuống máy bay bằng cầu trượt thoát hiểm.

Một kênh truyền hình địa phương cho biết, hành khách được đưa đến nhà ga mà không được mang bất cứ thứ gì như vali hay hành lý xách tay ra khỏi máy bay.

Sau khi hạ cánh khẩn cấp, hãng hàng không Delta đã đưa ra tuyên bố:

“Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Mặc dù đây là một sự cố hiếm khi xảy ra, nhưng các phi hành đoàn của Delta đã được huấn luyện kỹ lưỡng để xử lý an toàn trong nhiều tình huống và chuyến bay 1092 đã hạ cánh an toàn mà không có ai thương tích.”

Theo báo cáo, chiếc máy bay vẫn nằm trên đường băng trong nhiều giờ để kiểm tra và một trong bốn đường băng của sân bay vẫn đóng cửa sau sự cố.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận chuyến bay đã hạ cánh bằng mũi mà càng trước không thể hạ xuống và cho biết họ sẽ điều tra.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cũng đang điều tra vụ việc.

Theo ABC news/NYP