Theo Stuff, chuyến bay NZ289 cất cánh từ Auckland, New Zealand vào 22h47 ngày 1/7 để tới Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi bay được khoảng 4,5 tiếng, máy bay quay đầu trở lại Auckland và hạ cánh xuống sân bay Tāmaki Makaurau lúc 8h36 sáng 2/7.

Như vậy, sau 9 tiếng ngồi trên máy bay hành khách vẫn ở điểm xuất phát.

Phi cơ bay đến khu vực quần đảo Solomon thì quay về. Ảnh: FLIGHTRADAR24

Hành khách David Howell đến từ Kaikoura, dường như không thể tin được khi phát hiện mình vẫn ở Auckland sau ngần ấy thời gian.

Howell cho biết, nhiều hành khách thức dậy vào nửa đêm đã cảm thấy vô cùng bối rối khi phát hiện máy bay di chuyển sai hướng trên bản đồ, nhưng không hề có thông tin gì từ phi hành đoàn.

Nhiều người còn tỏ ra khó chịu do phải khai báo hàng hóa nhập cảnh sau khi quay lại sân bay ban đầu. Những túi trái cây tươi bị nhân viên an ninh loại bỏ vì xếp loại hàng hóa nguy hiểm.

Hành khách trên chuyến bay đã được đặt vé để trở lại Thượng Hải vào tối 2/7. Chuyến bay hàng ngày của Air New Zealand thường khởi hành từ Auckland lúc 22h40 và đến Thượng Hải sau 12 giờ bay.

Lý do được hãng hàng không đưa ra là một trong các động cơ của máy bay sử dụng nhiều dầu hơn bình thường. Ảnh: Stuff

Ông Alex Marren - Giám đốc điều hành của Air New Zealand - chia sẻ rằng chuyến bay quay lại Auckland như một biện pháp an toàn chủ động, do một trong các động cơ của máy bay sử dụng nhiều dầu hơn bình thường.

“Quyết định được đưa ra là trở lại Auckland, để đội ngũ kỹ sư của chúng tôi có thể kiểm tra máy bay, đẩy nhanh quá trình sửa chữa”, ông nhấn mạnh.

Marren cảm ơn khách hàng vì sự kiên nhẫn và thông cảm, đồng thời cho biết Air New Zealand sẽ cố gắng mang tới dịch vụ tốt hơn trong tương lai.

Trước đó, một chiếc Boeing 737-800 của Qantas đi từ Auckland đến Brisbane đã phải quay lại sau 3,5 giờ bay, do sự cố liên quan đến động cơ.

Một chuyến bay khác của British Airways từ London (Anh) đến Hong Kong (Trung Quốc) đã bay được 5 giờ, cũng phải quay trở lại vì sự cố kỹ thuật.