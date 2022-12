MB vào Top 10 doanh nghiệp niêm yết có báo cáo thường niên xuất sắc nhất

TS. Đàm Nhân Đức - Giám đốc Nghiên cứu Phát triển Ngân hàng MB nhận giải thưởng Top 10 Báo cáo thường niên 2022, hạng mục Large Cap

Tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh minh bạch

Ngân hàng TMCP Quân đội vừa được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp (DN) niêm yết có vốn hóa lớn nhất có báo cáo thường niên xuất sắc trong cuộc bình chọn DN niêm yết 2022 (VLCA 2022), do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp tổ chức, với sự tham gia soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC.

Cuộc bình chọn nhằm tôn vinh các DN hoạt động kinh doanh minh bạch, có trách nhiệm với cổ đông, khách hàng; đồng thời khuyến khích các DN áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công ty nhằm hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, phù hợp với môi trường mới và giúp DN vượt qua những biến động của thị trường như đại dịch Covid-19, xung đột chính trị, hay khủng hoảng năng lượng, lạm phát và suy thoái kinh tế…

Năm 2022 cuộc bình chọ thu hút 557 DN niêm yết tham gia, với hơn 50 giải thưởng được bình chọn cho 3 hạng mục: Báo cáo thường niên, Quản trị công ty, Phát triển bền vững. Năm nay chương trình có bổ sung thêm giải thưởng Doanh nghiệp Quản lý tốt phát thải khí nhà kính.

Đại diện MB chia sẻ, việc góp mặt trong danh sách “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - Nhóm vốn hóa lớn năm 2022” là minh chứng cho sự chuyển đổi tích cực trong Báo cáo thường niên của MB năm 2022, với việc bổ sung chi tiết các nội dung phát triển bền vững, trách nhiệm bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, tham chiếu và tuân thủ các tiêu chí về quản trị công ty theo thông lệ trong nước và quốc tế (GRI standard, IFC). Điều này thể hiện sự nhất quán trong các chính sách, quy trình, cùng thực tế hoạt động quản trị tại MB đã được nâng tầm, tiệm cận với thông lệ chuẩn mực và sự công khai minh bạch trong các chỉ tiêu tài chính, số liệu cụ thể đã qua kiểm toán tại MB và các công ty con.

Đại diện các DN nhận giải thưởng

Kiên định mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Từ cách đây 5 năm, HĐQT MB đã phê duyệt chiến lược chuyển đổi số toàn diện, với tư duy hoạt động như một DN số, nhằm bứt phá tiên phong trên thị trường với các mô hình kinh doanh ứng dụng kỹ thuật số thông qua phương pháp Agile và Design Thinking sâu rộng, không chỉ với ngân hàng mà cả các công ty thành viên.

Thông qua chiến lược số, MB đã xây dựng thành công hai nền tảng App MBBank và BIZ MBBank với trải nghiệm vượt trội cho người dùng, thu hút trên 18 triệu khách hàng sử dụng. Tỷ lệ giao dịch kênh số đạt khoảng 94%, tăng 145% so với trước dịch Covid-19, đạt mức tương đương với tỷ lệ giao dịch số của các ngân hàng Top đầu châu Á.

Chuyển đổi số được coi là bước đi then chốt đưa MB bứt phá mạnh mẽ về số lượng khách hàng trong điều kiện thị trường khó khăn. Năm 2021, số lượng khách hàng sử dụng App MBBank đạt 9,4 triệu khách hàng, tăng 3,1 lần so với năm trước đó. Giao dịch trên ngân hàng số tăng 4,3 lần; số lượng khách hàng mới đến với MB trong một năm gần bằng với 26 năm trước đây. 10 tháng đầu năm 2022, số người sử dụng App MBBank tiếp tục tăng mạnh, gấp 1,6 lần so với năm 2021, khẳng định những bước đi đúng đắn của MB trong quá trình chuyển đổi số.

“So với 380 triệu giao dịch trong năm 2021 thì năm nay chúng tôi đã đạt 1 tỉ giao dịch trên kênh số, với doanh số giao dịch khoảng 8 triệu tỉ đồng. MB cũng đứng số 1 về thị phần số lượng giao dịch qua Napas”, đại diện lãnh đạo MB cho hay.

Bên cạnh đó, nhờ liên tục thử nghiệm, nghiên cứu trải nghiệm khách hàng, MB đã thành công trong việc triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ với hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng thị hiếu người dùng như: mở tài khoản số đẹp, tài khoản giống số điện thoại, thanh toán bằng VietQR, hay gần đây nhất là dòng thẻ MB Hi Collection với tính năng 2 trong 1 (ATM và tín dụng). Theo MB, hiện tại, toàn bộ hoạt động nội bộ của MB đã thay đổi cơ bản, trở thành ngân hàng không giấy tờ, các nghiệp vụ được xử lý trên kênh số.

Đại diện lãnh đạo MB chia sẻ, với tầm nhìn chiến lược đầy tham vọng kết hợp với những sáng kiến mới, cách làm mới và nền tảng DN bền vững, MB đã vượt qua nhiều khó khăn, biến động và duy trì mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân của ngành. MB hướng đến đạt khoảng 120.000 tỷ doanh thu, và 45.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2026, tức là gấp từ 2,5 - 3 lần so với năm 2021, hoàn thành các mục tiêu chiến lược quan trọng giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định vị thế Top 3 thị trường ngân hàng Việt Nam về hiệu quả, hướng đến top đầu châu Á.

Thu Loan