Mẹo chọn thảm giúp căn phòng trông rộng hơn

Việc lắp đặt thảm trải rộng từ phòng ngoài đến phòng trong có thể giúp tạo cảm giác không gian rộng hơn vì chúng tạo ra sự liên tục ở các điểm dừng. Một tấm thảm trải dài có nghĩa là không có gì có thể cản tầm mắt, do đó tạo cảm giác rằng không gian rộng hơn so với thực tế.

Kích thước

Chìa khóa để sử dụng một tấm thảm để giúp căn phòng của bạn trông rộng hơn là sử dụng đúng kích thước. Một sai lầm trang trí phổ biến mà mọi người thường mắc phải là chọn một tấm thảm có diện tích quá lớn hoặc quá nhỏ, khiến căn phòng trông chật chội, rời rạc và điều đó làm cho căn phòng trông nhỏ hơn.

Kích thước chính xác của tấm thảm tối ưu cho căn phòng sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả vị trí đặt đồ đạc. Hãy luôn nhớ rằng tất cả đồ đạc trong phòng phải nằm trên cùng một tấm thảm. Nếu không thể đạt được điều này, hãy cân bằng sao cho phù hợp.

Màu sắc

Hầu hết mọi người đều có quan niệm rằng màu sáng giúp tạo cảm giác căn phòng rộng hơn so với màu tối. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải lựa chọn thảm màu trắng hoặc be để trải suốt ngôi nhà của mình. Sử dụng tông màu sáng hơn màu bạn yêu thích trong toàn bộ không gian, giúp mở rộng không gian về mặt thị giác. Ngoài ra, màu sáng phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo tốt hơn đối với màu tối, do đó, ánh sáng cũng sẽ tăng lên và không gian từ đó cũng tạo cảm giác thoáng hơn.

Họa tiết

Nếu bạn chọn một chiếc thảm có hoa văn, hãy đảm bảo rằng kích thước của hoa văn được chia tỷ lệ phù hợp với diện tích của căn phòng. Ví dụ, một căn phòng nhỏ không có nhiều đồ đạc có thể xử lý một mẫu thảm lớn hơn, trong khi một khu vực rộng lớn bị nhồi nhét đồ đạc có thể yêu cầu một mẫu nhỏ hơn. Thảm trải sàn là một vật dụng quan trọng trong trang trí và có thể có tác động lớn đến tổng thể phần nhìn chung của căn phòng. Chọn thảm phù hợp có thể giúp làm cho khu vực này có cảm giác rộng hơn.

Theo VOV