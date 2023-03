Theo ESPN, sự việc xảy ra vào sáng sớm thứ Năm, 2/3 giờ địa phương, 2 kẻ tấn công đi trên xe máy đã bắn 14 phát súng vào cửa hàng thực phẩm Unico, Rosario, Argentina. Đây là siêu thị thuộc sở hữu của gia đình nhà vợ Messi, Antonella Roccuzzo.

Messi nhận lời đe dọa ớn lạnh từ những kẻ tấn công

Chưa rõ nguyên nhân của vụ xả súng nhưng các nguồn tin cho hay, may mắn là không có thương vong về người.

Cảnh sát cũng cho biết, những kẻ tấn công đã để lại lời nhắn hăm dọa đến Messi, người đang ở Paris chơi cho PSG, được viết trên một mảnh bìa cứng với nội dung: “Messi, chúng tao đang đợi mày. Javkin (thị trưởng thành phố Rosario) là kẻ buôn bán ma túy. Hắn ta sẽ không bảo vệ được cho mày đâu”.

Rosario là thành phố lớn thứ 3 của Argentina, với tình trạng bạo lực gia tăng, nhưng thị trưởng Pablo Javkin than phiền về việc lực lượng an ninh không kiểm soát được an ninh và tội phạm ở đây.

Những lời hăm dọa gửi đến Messi

Công tố viên Federico Rebola cho biết, các nhà chức trách đang xem lại camera an ninh, tiến hành những điều tra sơ bộ. Vị này cho biết, đây là lần đầu tiên bố mẹ vợ Messi nhận đe dọa kiểu này.

Messi có thể trở lại quê nhà vào cuối tháng để cùng tuyển Argentina thi đấu 2 trận giao hữu, gặp Panama ở Buenos Aires vào 23/3 và 5 ngày sau là trận đấu với Curacao.

Về tương lai của siêu sao 35 tuổi, anh hiện đang đàm phán hợp đồng với PSG khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối mùa. Có những thông tin, Messi nghiêng về khả năng rời Paris, nhưng lựa chọn sẽ phụ thuộc vào kết quả trận lượt về anh cùng đồng đội làm khách Bayern Munich ngày 8/3 tới đây.



Messi vừa được vinh danh ở The Best 2022 (Cầu thủ xuất sắc nhất) của FIFA nhờ chiến tích giành chức vô địch thế giới cùng tuyển Argentina tại Qatar.