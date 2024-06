Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối ngày 3 đến 4/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm (mưa tập trung vào đêm và sáng).

Đáng lưu ý, từ chiều tối ngày 4 đến 5/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Đêm 5/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; từ 6/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần, còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).

Đợt mưa lớn ở miền Bắc khả năng gây ngập úng ở vùng trũng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực Bắc Trung Bộ, đêm 3-4/6, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm 4 ngày 6/6, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm).

Thời kỳ này, Trung và Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng 4/6, từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Từ 5/6, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ 1 tuần tới duy trì hình thái ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên từ chiều tối ngày 3/6 đến chiều tối 5/6, thời tiết Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thời gian xảy ra mưa vừa, mưa to ở khu vực này tập trung vào chiều tối và đêm với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, có nơi hơn 120mm; từ đêm 5/6, mưa lớn giảm dần.

Trước diễn biến trên, hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành công văn đề nghị ứng phó đợt mưa lớn tại các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đồng thời, đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra...