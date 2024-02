Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (21/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày mai (22/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ tối và đêm ngày 22/2, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét trời rét.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cơ quan khí tượng cho biết, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 22-24/2, khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, dự báo xa hơn, các chuyên gia khí tượng nhận định, sau đợt không khí lạnh này, khoảng ngày 26-27/2, một đợt không khí lạnh mạnh hơn được tăng cường. Do đó, từ 27/2, trời chuyển rét rõ ràng hơn ở miền Bắc.

Ngoài ra, từ đêm 22/2, ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Không khí lạnh tiếp tục tác động đến miền Bắc

Cũng trong hôm nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định xu thế khí hậu thời hạn tháng thời kỳ từ 21/2-20/3/2024.

Theo đó, nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,5 độ C; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, trong thời kỳ này, tại các khu vực trên cả nước thấp hơn từ 5-15mm, có nơi thấp hơn 30mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Đáng lưu ý, khu vực Bắc và Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và giông; riêng khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn.

Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta xen kẽ với hoạt động của rãnh khí áp thấp ở phía Bắc với xu hướng hoạt động mạnh dần và tương tác với không khí lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ít mưa, nhiều ngày nắng nóng và khô hạn còn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: sương mù, giông, lốc, sét, mưa đá.