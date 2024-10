Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Không khí lạnh tăng cường liên tiếp, miền Bắc lạnh về đêm và sáng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời mát; từ đêm nay, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hoá - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ.

Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hôm nay, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, riêng phía Đông cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-6m; Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-3,5m.

Trước đó, nhận định về các đợt không khí lạnh của mùa Đông năm nay, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024-1/2025. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

