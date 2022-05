Miễn đăng kiểm với ô tô mới giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ mỗi năm

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam điều chỉnh một số nội dung, trong đó đáng chú ý nhất là đề xuất miễn kiểm định với xe sản xuất mới và còn bảo hành của nhà sản xuất.

Lý do mà Cục CSGT đưa ra là các phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường, do vậy việc đăng kiểm đối với xe mới là không thực sự cần thiết.

Cục CSGT đề xuất xe đăng ký lần đầu không phải kiểm định. (Ảnh Hoàng Hiệp)

Dù mới chỉ là ý kiến từ phía Cục CSGT nhưng đề xuất này đã ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến đồng tình của các doanh nghiệp vận tải và cộng đồng lái xe.

Nhiều lái xe cho rằng, quy định hiện nay vẫn bắt buộc phải mang xe mới đi kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới cho phép ra đường. Điều này gây mất thời gian, công sức và lãng phí lớn của doanh nghiệp và người dân.

Ông Nghiêm Xuân Đỉnh – giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội cho rằng, xe mới xuất xưởng hoặc mới nhập khẩu về, các hãng đã phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về chất lượng. Thế nhưng chủ xe vẫn mất thêm tiền và thời gian đi đăng kiểm cho một chiếc xe mới 100% là việc không cần thiết.

"Với một doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân thì số tiền đăng kiểm trên không đáng bao nhiêu. Nhưng thử tính xem mỗi năm cả nước có khoảng 400.000 chiếc xe mới được lăn bánh. Nếu tất cả số xe này đều phải đi đăng kiểm với chi phí ít nhất là 340 nghìn đồng thì đã tốn kém đến hơn trăm tỷ đồng. Chưa kể còn mất thời gian, công sức của hàng nghìn người nữa", ông Đỉnh phân tích.

Đồng tình với ý kiến trên, anh Vũ Minh Tùng (Hải Phòng) nói: “Tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng xe khi xuất xưởng còn cao hơn cả tiêu chuẩn đăng kiểm. Thế nên việc kiểm định lại đối với xe vừa xuất xưởng là ngược đời. Việc đăng kiểm đối với xe mới cần được nghiên cứu theo hướng tiết giảm hoặc tốt nhất là lược bỏ”.

Trao đổi với VietNamNet, giám đốc một trung tâm đăng kiểm lớn tại Hà Nội thừa nhận, trong nhiều năm qua, tại trung tâm này chưa ghi nhận được trường hợp nào xe mới 100% đi đăng kiểm mà không đạt. Tuy vậy, theo quy định thì những xe này vẫn phải được thực hiện kiểm tra tất cả các bước kiểm định xe theo đúng quy trình.

Hoàng Hiệp

