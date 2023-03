Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết, theo quy định miễn đăng kiểm ô tô mới, chủ xe hoặc người được ủy quyền không cần lái xe đến mà chỉ cần mang các giấy tờ theo quy định và cung cấp bản cà số khung, số máy để trung tâm đăng kiểm dán vào hồ sơ phương tiện. Sau khi lập hồ sơ phương tiện, chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng tem kiểm định để tự dán theo hướng dẫn của nhân viên trung tâm đăng kiểm. Do đó, chủ phương tiện sẽ không mất giá dịch vụ kiểm định dao động từ 250.000 – 570.000 đồng/xe, tuỳ từng loại. Ngoài ra, chủ xe cần nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định là 40 nghìn đồng đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Lệ phí cho ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) là 90.000 đồng. Trước một số ý kiến cho rằng nếu không tự động gia hạn đăng kiểm sẽ khó giải quyết được bài toán ùn tắc đăng kiểm hiện nay. Ông Nguyễn Tô An cho rằng tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm do thiếu hụt rất lớn các trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên, không phải do việc giãn chu kỳ kiểm định. Để giải tỏa ùn tắc, Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là có thêm sự hỗ trợ đăng kiểm từ lực lượng CSGT và quân đội cũng như bổ sung thêm các trung tâm đăng kiểm quân đội.