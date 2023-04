Miễn phí tour tham quan bằng xe buýt hai tầng

Trong kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng theo hành trình City tour trong thời gian từ 29/4 - 03/5/2023. Thông tin cụ thể như sau:

Tuyến City tour của Tổng công ty vận tải Hà Nội (City Tour Hà Nội) gồm ba xe với biển kiểm soát 29B19658, 29B19906 và 29B19688. Xe sẽ xuất phát từ 8h30 tới 21h30, theo tần suất 30 phút/chuyến. Mỗi chuyến xe kéo dài khoảng 70 phút với điểm đầu và cuối hành trình là Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tuyến City tour của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (City Sighseeing) có một xe biển kiểm soát 29B-19994. Xe xuất phát vào 8h30; 10h30; 13h00, 15h00; 17h00; 19h00; 21h00. Mỗi chuyến xe kéo dài khoảng 90 phút. Điểm đầu và điểm cuối hành trình tại khu vực Nhà hát lớn Hà Nội (Vườn hoa 19 tháng 8).

Trên những chuyến xe buýt hai tầng, du khách có cơ hội đi qua hơn 20 điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – Hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ Thánh Giuse, Cột Cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Nhà thờ Cửa Bắc, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hoả Lò, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà hát lớn Hà Nội, Bưu điện Hà Nội. Tại một số điểm, du khách có thể dừng chân để tham quan, khám phá. Thông thường, du khách sẽ phải chi trả từ 160.000 đồng - 650.000 đồng cho các tour xe buýt hai tầng.

Để du khách có những trải nghiệm tuyệt vời trong kì nghỉ lễ, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô, Sở Du lịch và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện phương án miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt 2 tầng.

Ảnh: City Sighseeing

Bên cạnh đó, một số tuyến xe buýt tại thành phố cũng được điều chỉnh để tiếp cận tốt nhất các khu, điểm du lịch: Điều chỉnh tuyến số 23 Nguyễn Công Trứ - Kim Mã – Nguyễn Công Trứ, tuyến 145 trung tâm Thương mại Big C Thăng Long – Công Viên nước Hồ Tây; tuyến 146 Hào Nam – Khu Liên cơ – Hào Nam để tăng cường nhằm kết nối với Hoàng Thành Thăng Long, Lăng Bác - Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bờ Hồ…

Hành khách có thể nắm bắt lộ trình, tần suất phục vụ các tuyến buýt tại phần mềm Busmap, Timbus, Vinbus để thuận tiện di chuyển.

Khi đi xe buýt hai tầng tham quan Hà Nội, du khách nên chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn để thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nên đem theo ô, mũ và áo khoác để tránh nắng nóng. Khi dừng lại một trạm, du khách nên lưu ý thời gian để không bỏ lỡ các điểm đến và phải mất nhiều thời gian để chờ tuyến tiếp theo.

Để tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt cho du khách đến tham quan du lịch Thủ đô vào dịp nghỉ Lễ, Sở Giao thông vận tải thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội đã lập phương án bố trí tăng cường thêm các bãi đỗ xe tĩnh tại các khu vực lân cận các điểm du lịch và phân luồng giao thông trong khu vực nội thành từ các cửa ngõ của thành phố Hà Nội tới các khu, điểm du lịch trọng điểm trong nội thành gồm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu – Quốc Tử giám; Bảo tàng Lịch Sử Quận sự Việt Nam, Công viên Thủ Lệ; Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Nhà tù Hỏa Lò; Nhà hát lớn …..

Tặng 80.000 suất quà cho du khách tham quan Lăng Bác kỳ nghỉ lễ

Năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến sẽ tặng 80.000 suất quà gồm: 01chai nước và 01bánh mỳ hoặc 01 hộp sữa và 01 bánh mỳ tới du khách đến viếng Lăng Bác vào các dịp lễ lớn như: Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Đây là một trong những sự kiện thường niên, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô.

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, trong những ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Sở đã gửi công văn tới các Bộ, Ban ngành, các địa phương, quận huyện, thị xã Thủ đô với nội dung yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô. Cụ thể, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí và các khu vực tập trung khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu các UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng chuyên môn phụ trách về du lịch, các đơn vị chức năng liên quan chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch; Đảm bảo an toàn cho khách, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành Y tế.

Kiểm soát giá dịch vụ du lịch, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung.

Phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch. Bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách, đặc biệt tại các cơ sở ưu trú du lịch, đơn vị vận chuyển khách, các khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách, các trung tâm mua sắm, cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn…