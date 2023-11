Sáng nay (29/11), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng chiều mai (30/11), không khí lạnh bắt đầu tràn về và ảnh hưởng đến miền Bắc, sau đó là Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp trường gió Đông nên từ chiều tối 30/11-3/12, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Mưa lớn gây ngập lụt ở TP Đà Nẵng hồi trung tuần tháng 11. Ảnh: Hồ Giáp

Cụ thể, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, thời gian trên, tại các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa các khu vực như sau: Quảng Bình, Quảng Trị 50-150mm, có nơi trên 200mm; Thừa Thiên Huế 150-300mm, có nơi trên 450mm; từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Đồng thời, cũng sáng nay, bản tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo, từ 30/11-3/12, tại địa bàn này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm.

“Mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng, trung du, ven biển và phía nam của tỉnh trong khoảng thời gian từ 1-2/12”, bản tin lưu ý.

Dự báo tác động của mưa lớn cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị ở các tỉnh, thành trên.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời kỳ nửa cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 12 này tiếp tục là giai đoạn mùa mưa tại Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn còn xuất hiện, đặc biệt khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước thời kỳ này cũng cao hơn từ 15-40% so với trung bình nhiều năm (TBNN); riêng khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.