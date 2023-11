Chiều tối 26/11, bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày (26/10-6/12) khu vực TP.HCM của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, áp cao lạnh lục địa được tăng cường thêm vào ngày 29-30/11.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định, sau lấn tây trở lại từ ngày 2/12. Nhiễu động gió Đông trên cao tác động đến khu vực Nam Bộ từ 2-6/12.

Do đó, trong tuần này thời tiết khu vực TP.HCM và Nam Bộ ít mưa, nắng nhiều. Khoảng từ 2-6/12, mưa xuất hiện nhiều hơn, chủ yếu về chiều tối, trong cơn giông còn kèm theo gió giật mạnh, sấm sét có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Miền Bắc khả năng đón không khí lạnh tăng cường vào giữa tuần. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 24 giờ qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-180mm, có nơi cao hơn như: Vườn Quốc gia Bạch Mã 199.4mm, đỉnh Bạch Mã 233.4mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến hết ngày mai (27/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn có mưa vừa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ 28/11, mưa giảm nhanh và kết thúc đợt mưa này.

Tuy nhiên, Đài khí tượng tỉnh này nhận định, từ đêm 29/11, không khí lạnh được tăng cường trở lại nên thời tiết có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

“Mưa có khả năng còn kéo dài đến những ngày đầu của tháng 12”, bản tin lưu ý.

Đồng thời, nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 28 đến 6/12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cũng cho biết, từ 30/11- 5/12, Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông.

Cùng thời gian này, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trước mắt, chiều tối và đêm nay, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trước đó, trong bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 21/11-20/12/2023, Trung tâm dự báo khí tượng nhận định, tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước cao hơn từ 15-40% so với trung bình nhiều năm (TBNN); riêng khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ..

Đây cũng là thời kỳ không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn TBNN, sau đó khả năng cao các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ.