Diễn viên Minh Tiệp gửi tâm thư tới Sơn Tùng M-TP

Đã từng yêu mến em bởi sự lễ phép, hòa đồng. Trân trọng tài năng của em. Nhưng có lẽ bài hát mới There's no one at all của em đã làm thay đổi ít nhiều tình cảm của anh dành cho em.

Em đang có hàng triệu người hâm mộ trẻ, trong đó rất nhiều fan đang ở lứa tuổi học sinh - những đứa trẻ đang ở tuổi ''dậy thì'' như một tờ giấy trắng, muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại đang phải chịu nhiều áp lực trong việc học hành, điểm số, thành tích và nhiều vấn nạn khác, bạo lực học đường, bạo lực gia đình cũng như những bi kịch cảm xúc tuổi mới lớn... như gần đây một số vụ tự tử thương tâm là những minh chứng.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Em đã ra mắt một bài hát với nội dung tương tự như trên, xét về mặt truyền thông là em đang "mượn trend" từ những tiêu cực đầy thương tâm đó. Ngoài những lần mượn "một xíu đáng yêu khác" thì anh nghĩ lần này em đã "mượn nhầm". Sự nhầm lẫn đó anh nghĩ nó đang che đi mất sự trong sáng và trái tim nhân hậu của em.

Có thể em không cố ý sáng tác nó theo hướng giải quyết vướng mắc cuộc sống bằng nhảy lầu tự tử nhưng vô tình nó lại trở thành một trong những giải pháp cho các bạn trẻ đang không có lối thoát trong suy nghĩ, tâm tư bởi những đối diện áp lực hàng ngày trong cuộc sống. Tức là cứ bức xúc cứ buồn là tự tử?!

Sai lầm trầm trọng em ạ. Nếu em là một người không nổi tiếng lắm, hoặc nổi theo kiểu "Mafia internet" thì anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng con gái anh cũng là fan của em đó (trên xe anh lúc nào cũng có bài hát của em).

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, một số các bạn trẻ đang muốn vùng vẫy thoát khỏi những cái mà chúng nghĩ là đang "bế tắc" theo lứa tuổi của các bạn ý như bế tắc với bạn bè, với những rung động của tuổi mới lớn, của sự trưởng thành thiếu định hướng, thay vào việc cái mới lại chưa đến, chưa được người ta cổ vũ, chúng vật vã trong thế giới "bế tắc" của mình.

Cái đau đớn ấy, những bế tắc đó nhiều lúc các em đã giấu đi và để trong lòng. Lâu dần chúng trở nên cô đơn, trầm cảm, có nhiều suy nghĩ và có những cái nhìn tiêu cực cho về cuộc sống. Thay vào việc nếu không trực tiếp chia sẻ, động viên các em thì em hãy xây dựng những điều tích cực gián tiếp bằng những bài hát để khi các bạn trẻ nghe cảm thấy yêu đời hơn, nhìn cuộc sống tích cực hơn, yêu thương những người thân xung quanh mình hơn.

Bản thân anh, ngay từ lúc còn bé, lúc buồn cũng nghe nhạc, lúc vui cũng nghe. Nhưng khi nghe những bài hát tích cực mình thấy rất yêu đời và nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn.

Diễn viên Minh Tiệp.

Em là một nghệ sĩ, được nhiều người yêu mến, tầm ảnh hưởng cũng rất lớn nên tránh những sản phẩm như vậy, thay vào đó hãy đầu tư nhiều hơn về nội dung, thông điệp, để các bạn trẻ nhìn thấy ở đó sự thấu hiểu và bấu víu vào như một chiếc phao, chứ không phải tảng đá nhấn chìm các em xuống. Anh chưa bao giờ quan tâm bon chen hay "dám" có ý kiến với một số tiêu cực trước kia của số ít các nghệ sĩ (đã xảy ra) nhưng lần này anh bắt buộc phải lên tiếng dù rất yêu mến em.

Bài hát của em, con gái anh về sau nó cũng nghe, cháu đã bắt đầu vào cấp 2 và anh nghĩ không chỉ riêng anh đâu mà còn rất nhiều các phụ huynh khác cũng sẽ cùng quan điểm như vậy cho một tương lai của con em chúng ta.

Đừng giận anh nhé. Anh không chia sẻ và nói với em ở góc độ người làm văn hóa mà anh chỉ chia sẻ với em ở góc độ là một người anh, một người làm nghệ thuật lâu năm và đi trước em. Vấp một xíu để trưởng thành hơn em ạ.

Phía trước còn dài và rộng lắm. Chúc em sẽ thành công ở những dự án mới.

Diễn viên Minh Tiệp